С 1 декабря в Ростове-на-Дону и области больше всего изменились тарифы на отопление и воду

Средний ежемесячный платеж на семью из трех человек должен измениться на 324 рубля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря в Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, повысились тарифы на ЖКУ. В регионе пересчитали цены на газ, электричество, водоотведение, холодную и горячую воду, а также отопление. При этом последние два пункта расходов изменились больше всего, утверждают журналисты портала 1rnd.ru.

Так, например, компания «Теплокоммунэнерго» теперь будет брать с потребителей по 3044,92 рубля за гигакалорию, до этого расценки составляли 2651,32 рубля за гигакалорию. Стоимость теплоносителя с сегодняшнего дня - 76,36 рублей за кубометр.

Обогрев одного квадратного метра должны были установить в пределах 78,25 рубля за кв. метр, раньше было 68,14 рубля за кв. метр. Предполагается, что в квартире площадью 49 квадратов по нормативу за отопление выйдет примерно 3834,25 рубля.

Что касается горячей воды, то за кубометр нагретого ресурса определили плату в 4,12 рубля.

Добавим, по данным Минэкономразвития России средний ежемесячный платеж на семью из трех человек теперь повысится на 324 рубля.

Ранее в Региональной службе по тарифам Ростовской области подчеркнули, что рост платы не должен превышать 9%. Эту планку утвердили федеральные власти. Следующее изменение тарифов произойдет только с 1 июля 2024 года.

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