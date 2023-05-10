"Его готовили к боям!": как живет бойцовский пес Хан, про которого подросток снимал жестокие ролики и выкладывал в Интернет

Полицейские проверили психику собаки, которую натравливали на других животных. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовский питбуль Хан стал заложником собственной бойцовской породы и ожиданий людей от нее. Его история до глубины души возмутила не только защитников животных. Местный подросток заливал в соцсеть видеоролики о процессе «воспитания» животного, на которых откровенно мучил собаку — то в машинке постирал, то натравливал на других псов.

В марте видео попали в городские паблики... Гневными комментариями история не закончилась. Хана сразу же забрали волонтеры, а с его бывшим хозяином - 14-летним школьником - разбирается полиция.

Мы узнали как сейчас живет пес, из которого пытались сделать боевую машину, и какое будущее его ждет.

"СЕРДЦЕ ЗАШЛОСЬ ОТ ЭТОГО УЖАСА"

Думал ли подросток, публикуя ролики о своей жизни, что максимальное количество просмотров соберут видео о его собаке? Правда, заодно он привлек и внимание полиции...

В одном из роликов школьник брызгал в собаку из баллончика, предположительно из перцового, и смеялся. В другом — натравливал пса на других животных, причем среди жертв были собаки в два раза меньше питбуля. На третьем видео Хан весь мокрый, в пене, выходит из стиральной машинки и пытается убежать от хозяина.

— Тяжело смотреть. Сердце зашлось от этого ужаса, — писали жители.

Тогда же, в марте, в донском главке инициировали проверку.

"ЭТО НЕ ПУДЕЛЬ"

По результатам проверки Хана забрали из семьи и передали вместе со всеми документами волонтерам. Учитывая то, что его ранее натравливали на других собак, нужно было проверить психику пса.

— Когда Хан попал ко мне, ему было 10 месяцев. Учитывая то, что ему пришлось пережить, он был немножко забитым подростком. А так вполне себе активная собака. Он пробыл у меня месяц во время проверки прокуратуры, — рассказывает волонтер Татьяна Макарова. — Мы отправили собаку в кинологическую службу МВД, где ее проверили на агрессию. Специалисты протестировали Хана и сказали, что все в порядке, и с коррекцией поведения мы справимся сами.

По словам зооволонтера, Хан - достаточно миролюбивый пес, и это, возможно могло юного хозяина не устраивать.

- Его готовили к боям — даже уши характерным образом обрезали, - обращает внимание доброволец. - Воспитанием серьезной бойцовской породы не должен заниматься только ребенок. Это не пудель, не болонка. Тут нужна твердая рука взрослого человека.

"ЛУЧШЕЙ СЕМЬИ НЕ НАШЛА БЫ"

К счастью, есть у этой истории и счастливый конец. Спустя месяц Хан уже позабыл о страхе и нашел новый дом.

— Отдали его в семью, где живут взрослые люди. У них уже была такая собака — питбультерьер, но она умерла в силу преклонного возраста, и они решили приютить Хана. Я этих людей знаю давно, и лучше семьи для него не нашла бы, — говорит Татьяна. - Хана там любят.

На видео из нового дома Хана видно, как уже годовалый пес бегает по дому, выпрашивает, чтобы его погладили и терпеливо заглядывает хозяевам под руку, пока они готовят ему обед. В общем, живет свою счастливую собачью жизнь. Мирно, без оглядки на бойцовскую породу и чьи-либо ожидания от нее.

"ИНТЕРЕСУЕТСЯ, КАК ПОЖИВАЕТ ХАН"

Что же касается 14-летнего бывшего хозяина Хана, то о его судьбе рассказал у себя в соцсетях депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев. Он сообщил, что направил депутатские запросы в контролирующие органы.

— Подростка поставили на профилактический учет в КДН и внутришкольный учет, — пишет депутат. — Парню оказывают всю необходимую помощь, для него была разработана индивидуальная профилактическая программа и организовано психолого-педагогическое сопровождение в специализированном центре.

Маму бывшего хозяина собаки привлекли к административной ответственности.

— Мы на связи с мамой мальчика, он интересуется, как поживает Хан, — добавила зооволонтер Татьяна.

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