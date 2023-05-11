В военкомате Ростовской области прокомментировали информацию о призыве запасников на сборы

Военные сборы проводятся для совершенствования навыков запасников. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области военнослужащих, находящихся в запасе, призовут на сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 10 мая. Как объяснили «КП — Ростов-на-Дону» в военном комиссариате региона, это стандартная процедура.

- Это обычные ежегодные сборы. Нововведений никаких нет, - уточнили в областном военкомате.

Напомним, президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов граждан в запасе вооруженных сил России, войск нацгвардии, органов государственной охраны и ФСБ.

Указ вступил в силу 10 мая.

Точное число подлежащих призыву и даты военных сборов не уточняются.

Добавим, что такие сборы для резервистов проводятся ежегодно, чтобы совершенствовать боевую выучку военных в запасе. На основании указа президента министерство обороны подготовит директиву, после чего военные комиссариаты направят повестки запасникам.

Напомним, ранее в студии радио "КП - Ростов-на-Дону" военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал о ходе весеннего призыва 2023 года. Игорь Анатольевич ответил на вопросы об электронных повестках, повышении призывного возраста и слухах о второй волне мобилизации.

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