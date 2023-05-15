Видные парни: ростовчане рассказали, как живут с ростов выше двух метров с пятидесятым размером ноги

Кирилл и Николай - самые высокие студенты в семинарии Фото: Мария ГИЧЕНКО

Семинаристы Кирилл Марковский и Николай Климентов привыкли ловить на себе любопытные взгляды прохожих. У одного из них рост - 210 сантиметров, у другого - 207! О плюсах и минусах высокого положения в обществе (в прямом смысле этого слова), молодые люди рассказали читателям «КП-Ростов-на-Дону».

ВСЕ ДЕЛО В ГЕНАХ

- В начальной школе я был чуть более рослым, чем сверстники, но в 12 резко вырос и стал выше даже взрослых людей, - рассказывает Кирилл. – В нашей семье почти все высокого роста. Отец – два метра четыре сантиметра, 14-летняя сестра и десятилетний брат - уже метр восемьдесят.

Поначалу мальчик стеснялся своей особенности, но потом переборол смущение и даже начал участвовать в школьных постановках.

- Я играл то Кощея Бессмертного, то дерево, чего уж там скрывать, - с улыбкой вспоминает парень.

Обладателям двухметрового роста легко дотянуться до самой верхней полки шкафа Фото: Мария ГИЧЕНКО

СОН ПО ДИАГОНАЛИ

Из-за роста у парней возникают самые разные сложности. Кирилл признается, что частенько задевает что-нибудь головой. Однажды ударился на рынке о металлический козырек торгового павильона и упал на спину. Так что приходится всегда быть начеку.

- В маршрутке я не могу выпрямиться из-за низкого потолка - стараюсь занять место возле люка, открываю его и высовываю голову. На кровати не помещаюсь - свисают ноги, поэтому, как и многие высокие люди, располагаюсь на ней по диагонали, - делится семинарист. - Кроме того, с моим ростом сложно подобрать одежду: рукава и штанины оказываются короткими. А когда я прихожу в обувной магазин и прошу кроссовки 50 размера, продавщицы впадают в ступор. Больше сорок седьмого найти что-то в Ростове тяжело. Хорошо, что в родном городе - Горловке - есть магазины, где я могу приобрести подходящую обувь. Мы с отцом там - постоянные клиенты.

Видный юноша мог бы стать профессиональным спортсменом (в школьные годы он занимался баскетболом) или служить в элитных войсках, но... Решил пойти по стопам отца-священника. Молодой человек сделал жизненный выбор под влиянием событий на Украине. Он увидел, как важна для людей духовная поддержка в тяжелые времена .

Высоким приятелям приходится быть начеку и беречь голову Фото: Мария ГИЧЕНКО

ПОМОЧЬ В ГОРЕ

- В 2014 году моего отца - протоиерея Николая Марковского - перевели служить настоятелем Свято-Тихонского храма в поселок Зайцево возле Горловки. Поселок был разделен на две части линией соприкосновения ДНР и Украины, - рассказал Кирилл. – Помню, как в храм пришла пожилая женщина. Ее сотрясали рыдания и била дрожь. Ночью снаряд попал в ее дом и убил мужа. Вдова была просто убита горем. Отец несколько часов беседовал с ней наедине, и ей стало легче.

Молодой человек поступил в Одесскую духовную семинарию. «Среди моих послушаний была работа в библиотеке. Преподаватели шутили, что это неспроста: я легко мог доставать книги с высоких полок», - улыбается Кирилл.

С началом спецоперации житель Горловки перевелся в Донскую духовую семинарию, на третий курс. Говорит, что в Ростове его высокий рост не вызывает такого удивления, как в Одессе.

Кирилл и Николай решили пойти по стопам отцов-священников Фото: Мария ГИЧЕНКО

РЕКОРД: МЕТР ДВАДЦАТЬ!

Николай Климентов ниже Кирилла всего на три сантиметра. В семье молодого человека – тоже все исполины.

- Отец - два метра десять, а старший брат - два метра двадцать! Всего у родителей 18 детей: шесть родных и приемные, - рассказал Николай.

В это трудно поверить, но в школе мальчик был одним из самых низких учеников. Однако в подростковом возрасте начал резко расти и к пятнадцати годам обогнал всех одноклассников. Играл в волейбол, участвовал в областных соревнованиях.

Проблему нестандартной обуви и одежды в семье решили просто: ее изготавливают и шьют на заказ. Кроме того, младшие дети донашивают вещи за старшими. С кроватями тоже нашелся выход – родители приобрели для сыновей-богатырей большие диваны.

Обладателям двухметрового роста легко дотянуться до самой верхней полки шкафа Фото: Мария ГИЧЕНКО

Как и Кирилл, Николай из семьи священника. Его прадедушка - епископ Ростовский Феофилакт - был расстрелян большевиками.

Семинаристы живут в одной келье - с самыми высокими потолками. А вот по пути в трапезную приятели всегда осторожны, чтобы не задеть головой лестничную балку.

Зато как же повезет будущим женам высоких приятелей. Вот уж кто с легкостью будет носить вторую половинку на руках!

Рядом с Кириллом почти любая девушка выглядит Дюймовочкой Фото: из архива героя публикации

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