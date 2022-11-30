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Общество30 ноября 2022 8:11

Приехал на вызов и провалился под пол: фельдшер-великан из Ростовской области рассказал, как на него реагируют пациенты

Двухметровый фельдшер «скорой» из Сальска весом в 160 кг носит пациентов на руках и проваливается под пол
Кристина Круговых
Не у каждого пациента дома высоты потолков хватает, чтобы медик мог встать в полный рост.

Не у каждого пациента дома высоты потолков хватает, чтобы медик мог встать в полный рост.

Фото: Личный архив героя публикации

В Александре Лазаренко из Ростовской области 192 сантиметра роста, 160 килограммов веса, богатырская сила и большой интерес к медицине.

37-летний фельдшер-великан живет в Сальске. В смену выезжает на помощь к заболевшим на «скорой», дома — он муж и папа двух крепких мальчуганов, а в свободное время тягает тяжести, а местная детвора его называет самым сильным человеком.

Александр поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону», каково приходится великану в мире обычных людей, и вспомнил несколько забавных случаев на «скорой».

Когда Саша был совсем маленьким, родители еще не знали, что вырастет богатырь.

Когда Саша был совсем маленьким, родители еще не знали, что вырастет богатырь.

Фото: Личный архив героя публикации

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЗАКАЛКА

Когда Александр заходит в квартиру к больному, кажется, что в дверь ему надо протискиваться бочком и пригнувшись — такой высокий и широкий в плечах.

- При рождении небольшой был. Пухлый - до седьмого класса - старшие тогда любили задирать. До восьмого класса с одним мальчишкой соревновался по росту — то он перегонит меня, то я его. Уже ближе к девятому классу перегнал родителей, а к выпуску уже все 115 кило весил, хотя был уже не щекастый, - вспоминает Александр. - Говорят, был таким же высоким и крупным прадед по отцовской линии.

Еще со школы окружающие остались по росту где-то внизу.

Еще со школы окружающие остались по росту где-то внизу.

Фото: Личный архив героя публикации

Недюжинную силу приходилось применять каждый день — наш герой рос в селе Яшалта в Калмыкии.

- Деревенская работа - всегда физическая, лениться было нельзя — дел хватало, - рассказывает Александр. - Водопровода не было — таскал воду из колодца ведрами. У родителей были хрюшки, птица. Каждое лето стабильно пару десятков тонн корма вручную перетаскать через весь двор нужно. Пока не сделаешь - не пойдешь гулять. Так что закалка оттуда - из деревни.

ЗАПОМНИЛ, КАК МАМУ СПАСЛИ

С такими данными смело можно было податься в спорт. Но после школы Саша поступил в медучилище.

В школе старшеклассники любили дразнить крупного мальчика, но теперь берут слова назад.

В школе старшеклассники любили дразнить крупного мальчика, но теперь берут слова назад.

Фото: Личный архив героя публикации

- Всегда медицина интересовала. С мальства часто слышал рассказы мамы про чудо-врачей, которые ее в молодости, еще до моего рождения, спасли, когда она была чуть ли не при смерти, - вспоминает фельдшер.

Были бы у семьи лишние финансы обеспечивать сына на долгие годы учебы, стал бы врачом, уверен Александр. А в семье тогда было два студента — не потянули. Но интерес к хирургии и травматологии остался. Параллельно дончанин еще и на массажиста выучился.

- В спортзале, например, парнишке помогал с вывихом. Не стали «скорую» вызывать — вправил руку и домой отправил, - улыбается медик.

Медициной Александр интересовался всегда.

Медициной Александр интересовался всегда.

Фото: Личный архив героя публикации

В студенчестве подрабатывал охранником в клубе, и даже приходилось видеть криминальных авторитетов Ростова начала нулевых. За малым не выбрал уйти в бокс. Но рад, что жизнь не сложилась иначе.

КУДА СИЛУШКУ ДЕВАТЬ БОГАТЫРСКУЮ?

Еще в медучилище студент подружился с компанией спортсменов, стал ходить в подвальные «тренажерки», даже год боксом занимался. А потом познакомился с парнями, которые решили податься в силовой экстрим и устраивать шоу силачей на городские праздники.

- Была мысль, а зачем оно мне надо? Я подумал и не нашел причины, почему это не мое. Почему бы и нет? Здоровье позволяет. Да и очередной вызов подзадоривает, - рассуждает силач.

Кто в детстве задирал пухленького мальчишку, спустя годы и сказать бы слова не посмели.

Кто в детстве задирал пухленького мальчишку, спустя годы и сказать бы слова не посмели.

Фото: Личный архив героя публикации

Среди местных силачей великана в шутку прозвали Карликом. Порой дети спортсменов могут закричать: «Пап, смотри, дядя Карлик пошел!», а прохожие только недоумевают.

А этот самый Карлик жал штангу 220 кило до травмы плеча, на тренировках таскал на 20 метров без опоры на плечи - одними руками - утяжеленный покрышками железный «колодец» весом в 270 килограммов, и запас прочности еще кило на 30 был, прикинул спортсмен. Тракторную покрышку массой в 380 килограммов кантовал, а 60-килограммовую гирю за полторы минуты поднимает десять раз.

В стандартный гардероб силушку богатырскую не втиснешь — чаще под заказ одеваться приходится.

- Соревновательный вес у меня был 178 килограммов, сейчас сбросил до 160-ти. Это 62-й и 64-й размер одежды. И с вещами проблемы. Когда нам заказывали рабочую форму, раскройщики, наверное, решили, что я круглый — в плечах все нормально сидит, но рукава короткие, а в поясе, когда курточку застегиваешь, хоть еще один человек среднего телосложения влезет свободно, - смеется великан.

Спортсмен даже немного похудел - со 178 килограммов до 160 кило.

Спортсмен даже немного похудел - со 178 килограммов до 160 кило.

Фото: Личный архив героя публикации

СНАЧАЛА НАГРУБИЛ, А ПОТОМ СПРЯТАЛСЯ

Глядя на богатырских масштабов медика, пациенты могут только ахнуть, когда он огромными ручищами ставит в вену инъекцию тоненькой иголочкой.

- Негативных моментов из-за габаритов в работе не было. Зато раз мужчина диспетчеру позвонил и поставил условие: «У моей племянницы температура. У вас есть 10 минут, чтобы приехать». Вызов достался мне, - едва сдерживает смех собеседник.

Дверь в дом была в глубине двора, где «скорую» выглядывал тот смелый. Как только великан протиснулся в калитку, «мужчина с условиями» резко забежал в дом. Фельдшер аукнул «Кто дома?», и вышла женщина. А тот мужичок закрылся в комнате и больше не появлялся на глазах.

- Намедни приехал на вызов к дедушке, а рядом крутится мальчишка-младшеклассник. Глядит на меня и шепчет: «Мама, это же самый сильный человек в мире!» Хотя мы шоу силового экстрима не проводим с тех пор как ковид начался, уже почти три года, а запомнил малец! - смеется богатырь.

Друзья по штанге брали на тренировки и своих детей.

Друзья по штанге брали на тренировки и своих детей.

Фото: Личный архив героя публикации

Конечно, не обходится без историй, когда весь профессионализм фельдшера просто не помещается в комнату, где ждет помощи больной.

- Частенько в старенькие саманные дома с низким потолком захожу на полусогнутых или с головой набок как Алеша Попович из мультика. Так и стою над больными. А у одной бабушки, пока за тонометром к чемоданчику шел, под пол дощатый провалился — вместе с паласом нога вниз ушла, - вспомнил фельдшер.

Супруга Ирина живет в окружении трех богатырей - мужа и сыновей.

Супруга Ирина живет в окружении трех богатырей - мужа и сыновей.

Фото: Личный архив героя публикации

«АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ» ВЫНЕС НА РУКАХ

Бывало, что и бабушек на руках приходилось из квартиры выносить. Но это, как говорится, еще цветочки...

- Как-то здорового дядьку кило за сто на плече в приемное отделение заносил. Из дома он сам до «скорой» дошел, сидя ехал, а как к приемному покою подъехали — поплыл, - рассказывает фельдшер. - Думаю, зачем носилки выкатывать — только время терять. Я его на плечо - и занес в отделение. Дежурный терапевт тогда знатно испугался.

На соревнованиях Александр кантовал покрышку от трактора весом в 320 килограммов, а на тренировках - 380.

На соревнованиях Александр кантовал покрышку от трактора весом в 320 килограммов, а на тренировках - 380.

Фото: Личный архив героя публикации

Некоторые пациенты своего спасителя даже за высшие силы принимают.

- Поступил вызов. На улице осень, прохладно. На уличной клумбе у двора лицом в землю лежит человек. Я становлюсь над ним, беру за куртку и разворачиваю на спину, - рассказывает медик. - Он глаза открывает и говорит: «Ты кто?» Отвечаю ему: «Ангел небесный». Он глаза закрыл, подумал, полежал, а потом открыл и только добавил: «Вот это ты здоровый!»

Еще горожане часто путают Александра с местным участковым по имени Виктор. Он тоже высокий и крупный. И все спрашивают у одного: «У тебя брат в полиции случаем не работает?», а у другого любопытствуют про брата из «скорой».

- Мы теперь с ним как встречаем друг друга, здороваемся в шутку: «Привет, брат!», - улыбается фельдшер. - Однажды приехал на вызов к его бабушке. Смотрю, на трельяжике его фото в армейской форме. А бабушка не успела разглядеть и радуется: «Витя, внучок, приехал!» Только не Витя, а Саша — на «скорой» и с оранжевым чемоданом скорой помощи.

Фотографиями своих "легких" ужинов силач делится с подписчиками на своей странице в соцсети.

Фотографиями своих "легких" ужинов силач делится с подписчиками на своей странице в соцсети.

Фото: Личный архив героя публикации

БОЛЬШЕ СИЛЫ — ВЫШЕ СПРОС

Дома наш герой - муж и папа. Вместе с супругой Ириной воспитывает сыновей — 14-летнего Данила и девятилетнего Ярослава.

- Данил вымахал выше меня, к двум метрам уже приближается. В свое время со мной на соревнованиях выступал. А Яська совсем как я в детстве — мощного сложения — его в тяжелую атлетику уважаемый тренер штангистов-олимпийцев позвал, - в голосе отца слышится гордость.

Отец учит парней: если природа наделила недюжинной силой, это требует ответственности.

- Говорю им: если ты больше своего обидчика, надо думать о последствиях. Не рассчитаешь немножко, и даже если ты дважды прав, то с тебя больше спроса, чем с задиры-кузнечика, - делится папа. - В детстве меня старшие пытались обижать, пока я был кругленький и неповоротливый, а сейчас уважают, вспоминают со смехом — говорят, не осмелились бы теперь дразнить.

Жена и сыновья "болеют" за Александра на каждых соревнованиях.

Жена и сыновья "болеют" за Александра на каждых соревнованиях.

Фото: Личный архив героя публикации

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