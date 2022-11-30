Приехал на вызов и провалился под пол: фельдшер-великан из Ростовской области рассказал, как на него реагируют пациенты

Не у каждого пациента дома высоты потолков хватает, чтобы медик мог встать в полный рост. Фото: Личный архив героя публикации

В Александре Лазаренко из Ростовской области 192 сантиметра роста, 160 килограммов веса, богатырская сила и большой интерес к медицине.

37-летний фельдшер-великан живет в Сальске. В смену выезжает на помощь к заболевшим на «скорой», дома — он муж и папа двух крепких мальчуганов, а в свободное время тягает тяжести, а местная детвора его называет самым сильным человеком.

Александр поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону», каково приходится великану в мире обычных людей, и вспомнил несколько забавных случаев на «скорой».

Когда Саша был совсем маленьким, родители еще не знали, что вырастет богатырь. Фото: Личный архив героя публикации

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЗАКАЛКА

Когда Александр заходит в квартиру к больному, кажется, что в дверь ему надо протискиваться бочком и пригнувшись — такой высокий и широкий в плечах.

- При рождении небольшой был. Пухлый - до седьмого класса - старшие тогда любили задирать. До восьмого класса с одним мальчишкой соревновался по росту — то он перегонит меня, то я его. Уже ближе к девятому классу перегнал родителей, а к выпуску уже все 115 кило весил, хотя был уже не щекастый, - вспоминает Александр. - Говорят, был таким же высоким и крупным прадед по отцовской линии.

Еще со школы окружающие остались по росту где-то внизу. Фото: Личный архив героя публикации

Недюжинную силу приходилось применять каждый день — наш герой рос в селе Яшалта в Калмыкии.

- Деревенская работа - всегда физическая, лениться было нельзя — дел хватало, - рассказывает Александр. - Водопровода не было — таскал воду из колодца ведрами. У родителей были хрюшки, птица. Каждое лето стабильно пару десятков тонн корма вручную перетаскать через весь двор нужно. Пока не сделаешь - не пойдешь гулять. Так что закалка оттуда - из деревни.

ЗАПОМНИЛ, КАК МАМУ СПАСЛИ

С такими данными смело можно было податься в спорт. Но после школы Саша поступил в медучилище.

В школе старшеклассники любили дразнить крупного мальчика, но теперь берут слова назад. Фото: Личный архив героя публикации

- Всегда медицина интересовала. С мальства часто слышал рассказы мамы про чудо-врачей, которые ее в молодости, еще до моего рождения, спасли, когда она была чуть ли не при смерти, - вспоминает фельдшер.

Были бы у семьи лишние финансы обеспечивать сына на долгие годы учебы, стал бы врачом, уверен Александр. А в семье тогда было два студента — не потянули. Но интерес к хирургии и травматологии остался. Параллельно дончанин еще и на массажиста выучился.

- В спортзале, например, парнишке помогал с вывихом. Не стали «скорую» вызывать — вправил руку и домой отправил, - улыбается медик.

Медициной Александр интересовался всегда. Фото: Личный архив героя публикации

В студенчестве подрабатывал охранником в клубе, и даже приходилось видеть криминальных авторитетов Ростова начала нулевых. За малым не выбрал уйти в бокс. Но рад, что жизнь не сложилась иначе.

КУДА СИЛУШКУ ДЕВАТЬ БОГАТЫРСКУЮ?

Еще в медучилище студент подружился с компанией спортсменов, стал ходить в подвальные «тренажерки», даже год боксом занимался. А потом познакомился с парнями, которые решили податься в силовой экстрим и устраивать шоу силачей на городские праздники.

- Была мысль, а зачем оно мне надо? Я подумал и не нашел причины, почему это не мое. Почему бы и нет? Здоровье позволяет. Да и очередной вызов подзадоривает, - рассуждает силач.

Кто в детстве задирал пухленького мальчишку, спустя годы и сказать бы слова не посмели. Фото: Личный архив героя публикации

Среди местных силачей великана в шутку прозвали Карликом. Порой дети спортсменов могут закричать: «Пап, смотри, дядя Карлик пошел!», а прохожие только недоумевают.

А этот самый Карлик жал штангу 220 кило до травмы плеча, на тренировках таскал на 20 метров без опоры на плечи - одними руками - утяжеленный покрышками железный «колодец» весом в 270 килограммов, и запас прочности еще кило на 30 был, прикинул спортсмен. Тракторную покрышку массой в 380 килограммов кантовал, а 60-килограммовую гирю за полторы минуты поднимает десять раз.

В стандартный гардероб силушку богатырскую не втиснешь — чаще под заказ одеваться приходится.

- Соревновательный вес у меня был 178 килограммов, сейчас сбросил до 160-ти. Это 62-й и 64-й размер одежды. И с вещами проблемы. Когда нам заказывали рабочую форму, раскройщики, наверное, решили, что я круглый — в плечах все нормально сидит, но рукава короткие, а в поясе, когда курточку застегиваешь, хоть еще один человек среднего телосложения влезет свободно, - смеется великан.

Спортсмен даже немного похудел - со 178 килограммов до 160 кило. Фото: Личный архив героя публикации

СНАЧАЛА НАГРУБИЛ, А ПОТОМ СПРЯТАЛСЯ

Глядя на богатырских масштабов медика, пациенты могут только ахнуть, когда он огромными ручищами ставит в вену инъекцию тоненькой иголочкой.

- Негативных моментов из-за габаритов в работе не было. Зато раз мужчина диспетчеру позвонил и поставил условие: «У моей племянницы температура. У вас есть 10 минут, чтобы приехать». Вызов достался мне, - едва сдерживает смех собеседник.

Дверь в дом была в глубине двора, где «скорую» выглядывал тот смелый. Как только великан протиснулся в калитку, «мужчина с условиями» резко забежал в дом. Фельдшер аукнул «Кто дома?», и вышла женщина. А тот мужичок закрылся в комнате и больше не появлялся на глазах.

- Намедни приехал на вызов к дедушке, а рядом крутится мальчишка-младшеклассник. Глядит на меня и шепчет: «Мама, это же самый сильный человек в мире!» Хотя мы шоу силового экстрима не проводим с тех пор как ковид начался, уже почти три года, а запомнил малец! - смеется богатырь.

Друзья по штанге брали на тренировки и своих детей. Фото: Личный архив героя публикации

Конечно, не обходится без историй, когда весь профессионализм фельдшера просто не помещается в комнату, где ждет помощи больной.

- Частенько в старенькие саманные дома с низким потолком захожу на полусогнутых или с головой набок как Алеша Попович из мультика. Так и стою над больными. А у одной бабушки, пока за тонометром к чемоданчику шел, под пол дощатый провалился — вместе с паласом нога вниз ушла, - вспомнил фельдшер.

Супруга Ирина живет в окружении трех богатырей - мужа и сыновей. Фото: Личный архив героя публикации

«АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ» ВЫНЕС НА РУКАХ

Бывало, что и бабушек на руках приходилось из квартиры выносить. Но это, как говорится, еще цветочки...

- Как-то здорового дядьку кило за сто на плече в приемное отделение заносил. Из дома он сам до «скорой» дошел, сидя ехал, а как к приемному покою подъехали — поплыл, - рассказывает фельдшер. - Думаю, зачем носилки выкатывать — только время терять. Я его на плечо - и занес в отделение. Дежурный терапевт тогда знатно испугался.

На соревнованиях Александр кантовал покрышку от трактора весом в 320 килограммов, а на тренировках - 380. Фото: Личный архив героя публикации

Некоторые пациенты своего спасителя даже за высшие силы принимают.

- Поступил вызов. На улице осень, прохладно. На уличной клумбе у двора лицом в землю лежит человек. Я становлюсь над ним, беру за куртку и разворачиваю на спину, - рассказывает медик. - Он глаза открывает и говорит: «Ты кто?» Отвечаю ему: «Ангел небесный». Он глаза закрыл, подумал, полежал, а потом открыл и только добавил: «Вот это ты здоровый!»

Еще горожане часто путают Александра с местным участковым по имени Виктор. Он тоже высокий и крупный. И все спрашивают у одного: «У тебя брат в полиции случаем не работает?», а у другого любопытствуют про брата из «скорой».

- Мы теперь с ним как встречаем друг друга, здороваемся в шутку: «Привет, брат!», - улыбается фельдшер. - Однажды приехал на вызов к его бабушке. Смотрю, на трельяжике его фото в армейской форме. А бабушка не успела разглядеть и радуется: «Витя, внучок, приехал!» Только не Витя, а Саша — на «скорой» и с оранжевым чемоданом скорой помощи.

Фотографиями своих "легких" ужинов силач делится с подписчиками на своей странице в соцсети. Фото: Личный архив героя публикации

БОЛЬШЕ СИЛЫ — ВЫШЕ СПРОС

Дома наш герой - муж и папа. Вместе с супругой Ириной воспитывает сыновей — 14-летнего Данила и девятилетнего Ярослава.

- Данил вымахал выше меня, к двум метрам уже приближается. В свое время со мной на соревнованиях выступал. А Яська совсем как я в детстве — мощного сложения — его в тяжелую атлетику уважаемый тренер штангистов-олимпийцев позвал, - в голосе отца слышится гордость.

Отец учит парней: если природа наделила недюжинной силой, это требует ответственности.

- Говорю им: если ты больше своего обидчика, надо думать о последствиях. Не рассчитаешь немножко, и даже если ты дважды прав, то с тебя больше спроса, чем с задиры-кузнечика, - делится папа. - В детстве меня старшие пытались обижать, пока я был кругленький и неповоротливый, а сейчас уважают, вспоминают со смехом — говорят, не осмелились бы теперь дразнить.

Жена и сыновья "болеют" за Александра на каждых соревнованиях. Фото: Личный архив героя публикации

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