Мать пожизненно осужденной во Вьетнаме Марии Дапирка рассказала, как изменилась жизнь дочери спустя пять лет заключения

Марию задержали с крупной партией наркотиков, но девушка отрицала свою вину. Фото: соцсети.

В 2014 году ростовчанку Марию Дапирка задержали в аэропорту Вьетнама с крупной партией кокаина. Девушка утверждала, что наркотики в ее чемодан подкинул жених, который исчез после ареста. Но в 2018 году суд вынес Марии суровый приговор — пожизненное заключение.

С тех пор ростовчанка несколько раз просила перевести ее в российскую колонию, но ей отказывали. Ее мать Ольга рассказала, как изменилась жизнь дочери за пять лет во вьетнамской тюрьме.

ПРОСИЛА ПЕРЕВЕСТИ В РОССИЙСКУЮ ТЮРЬМУ

В 2020 году сотрудники консульства перестали навещать Марию из-за пандемии коронавируса. Визиты возобновились в октябре 2022-го. Девушка лишь попросила о помощи с услугами стоматолога.

— Они сообщили, что у нее все нормально, жалоб нет. Говорили, что рассмотрят просьбу. Насколько я понимаю, ничего не решилось. В середине апреля ее снова навещали, но это ничего не изменило, — говорит Ольга.

По словам матери, в начале года дочь снова обращалась с прошением о переводе. Ответа россиянка так и не получила.

В 2014 году ростовчанку приговорили к пожизненному заключению. Фото: соцсети.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ В ТЮРЬМЕ

Ольга говорит, что правила в тюрьме ужесточились.

— Все строго, по нормативам. Раньше заключенным разрешали есть часть тех овощей, который они выращивали. Теперь только скромный рацион — крупа, небольшой кусочек мяса.

Близкие не могут помочь девушке материально. Платежная система, с помощью которой можно было перевести деньги, перестала обслуживать россиян.

— Остается только надеяться, что кто-то туда поедет как турист и согласится передать деньги через консульство. А вот посылки вообще не приходят. Последнюю мы отправляли в октябре, но она до сих пор в пути.

Девушка уехала в Таиланд, где и познакомилась с женихом Ником. Фото: соцсети.

НАПОМНИМ

В 2013 году Мария уехала в отпуск в Таиланд. Здесь она планировала провести две недели, но в итоге осталась жить. Девушка работала гидом, продавала свои картины и копила деньги, чтобы купить квартиру на родине. Позже она встретила мужчину из Нигерии по имени Ник, с которой у нее завязались отношения. Он говорил ростовчанке, что занимается футболом и даже брал с собой в поездки в Бразилию — якобы на сборы.

В 2014 году, после одной из таких поездок, Мария захотела навестить семью в России. Родственники утверждают, что Ник подарил ей чемодан и выбрал маршрут — с пересадкой во вьетнамском Хошимине. Здесь, когда девушка собиралась на рейс до родины, у нее обнаружили почти три килограмма кокаина. Близкие уверены — в подаренном чемодане было двойное дно, о котором Мария не подозревала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: ростовчанку, которую задержали во Вьетнаме с 3 кг наркотиков, подставил любовник-футболист

Суд вернул дело на доследование. (Подробности)