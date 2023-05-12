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Общество12 мая 2023 16:36

Мать пожизненно осужденной во Вьетнаме Марии Дапирка рассказала, как изменилась жизнь дочери спустя пять лет заключения

Женщина ответила, есть ли шансы на возвращение дочери на родину
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Марию задержали с крупной партией наркотиков, но девушка отрицала свою вину. Фото: соцсети.

Марию задержали с крупной партией наркотиков, но девушка отрицала свою вину. Фото: соцсети.

В 2014 году ростовчанку Марию Дапирка задержали в аэропорту Вьетнама с крупной партией кокаина. Девушка утверждала, что наркотики в ее чемодан подкинул жених, который исчез после ареста. Но в 2018 году суд вынес Марии суровый приговор — пожизненное заключение.

С тех пор ростовчанка несколько раз просила перевести ее в российскую колонию, но ей отказывали. Ее мать Ольга рассказала, как изменилась жизнь дочери за пять лет во вьетнамской тюрьме.

ПРОСИЛА ПЕРЕВЕСТИ В РОССИЙСКУЮ ТЮРЬМУ

В 2020 году сотрудники консульства перестали навещать Марию из-за пандемии коронавируса. Визиты возобновились в октябре 2022-го. Девушка лишь попросила о помощи с услугами стоматолога.

— Они сообщили, что у нее все нормально, жалоб нет. Говорили, что рассмотрят просьбу. Насколько я понимаю, ничего не решилось. В середине апреля ее снова навещали, но это ничего не изменило, — говорит Ольга.

По словам матери, в начале года дочь снова обращалась с прошением о переводе. Ответа россиянка так и не получила.

В 2014 году ростовчанку приговорили к пожизненному заключению. Фото: соцсети.

В 2014 году ростовчанку приговорили к пожизненному заключению. Фото: соцсети.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ В ТЮРЬМЕ

Ольга говорит, что правила в тюрьме ужесточились.

— Все строго, по нормативам. Раньше заключенным разрешали есть часть тех овощей, который они выращивали. Теперь только скромный рацион — крупа, небольшой кусочек мяса.

Близкие не могут помочь девушке материально. Платежная система, с помощью которой можно было перевести деньги, перестала обслуживать россиян.

— Остается только надеяться, что кто-то туда поедет как турист и согласится передать деньги через консульство. А вот посылки вообще не приходят. Последнюю мы отправляли в октябре, но она до сих пор в пути.

Девушка уехала в Таиланд, где и познакомилась с женихом Ником. Фото: соцсети.

Девушка уехала в Таиланд, где и познакомилась с женихом Ником. Фото: соцсети.

НАПОМНИМ

В 2013 году Мария уехала в отпуск в Таиланд. Здесь она планировала провести две недели, но в итоге осталась жить. Девушка работала гидом, продавала свои картины и копила деньги, чтобы купить квартиру на родине. Позже она встретила мужчину из Нигерии по имени Ник, с которой у нее завязались отношения. Он говорил ростовчанке, что занимается футболом и даже брал с собой в поездки в Бразилию — якобы на сборы.

В 2014 году, после одной из таких поездок, Мария захотела навестить семью в России. Родственники утверждают, что Ник подарил ей чемодан и выбрал маршрут — с пересадкой во вьетнамском Хошимине. Здесь, когда девушка собиралась на рейс до родины, у нее обнаружили почти три килограмма кокаина. Близкие уверены — в подаренном чемодане было двойное дно, о котором Мария не подозревала.

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