Синоптики прогнозируют постепенное потепление: держим курс на лето. Фото: Дмитрий Кутепов

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-19 мая взяла верный курс на потепление — как-никак осталось всего полмесяца до лета. Столбики термометров медленно, но верно поползут вверх, правда по ночам все еще будет достаточно прохладно. Ну и без дождей с грозами в середине мая не обойдется. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 15 мая, ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, гроза, в остальной период без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем +22-24.

Во вторник и среду, 16 и 17 мая, обойдется без дождя, но будет облачно. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, в среду с порывами до 12-14 метров в секунду. Оба дня ночью столбики термометров покажут +10-12, днем +22-24.

В четверг и пятницу на улице станет еще теплее — до +13 ночью и +25 градусов днем. Небо будет преимущественно ясное, ветер немного усилится.

В Ростовской области также будет облачно. Местами небольшой и умеренный дождь, днем и вечером гроза. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8-13, по северу и западу до +3, днем +18-23, местами до +26. Также местами в северо-западных районах региона сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

Во вторник вечером местами пройдет кратковременный дождь и гроза, в остальное время без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8-13 градусов, по северу понизится до +3, а днем до +18-23.

В среду без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +8-13, местами до +4, днем +20-25.

В четверг и пятницу также будет малооблачно, небольшой ветер и также тепло днем, как и в среду.

Ну а на выходных ждем повышения температуры еще на градус.

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