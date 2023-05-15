По версии следователей, подозреваемый скрылся в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в одном из хуторов в Каменского района, произошла кровавая драма, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По словам собеседника, преступление произошло около шести часов вечера накануне, 14 мая.

ПОЗВАЛ ПОГОВОРИТЬ В ЛЕСОПОЛОСУ

По предварительным данным, 31-летний Николай (имена изменены – прим. ред.) по телефону поругался с семьей своей гражданской жены. Они жили с ним по соседству.

- Я сейчас к вам приду, - заявил он. И вскоре уже был под домом родственников. Выяснять отношения мужчина предложил в лесополосе, которая располагалась неподалеку. 51-летний глава семьи, его жена и 32-летний муж сестры согласились поговорить в стороне от людских глаз.

Что на самом деле послужило причиной конфликта, еще предстоит выяснить следователям. Но оказавшись в лесополосе, Николай, по версии правоохранителей, достал ружье и открыл огонь по своим родственникам. Мужчина не пощадил никого.

51-летнему главе семьи пуля попала прямо в грудь, ближе к сердцу. Другому мужчине досталось две пули: в ногу и в голову. Теще Николай, по версии следствия, угодил в грудь. После этого скрылся в лесополосе.

ОБЪЯВИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

Выжила в этой бойне одна лишь женщина. Сейчас она в больнице. В отношении беглеца возбудили уголовное дело. Известно, что у него уже были проблемы с законом. По словам источника издания, его проверяли за самоуправство.

Сейчас Николая разыскивает полиция. Он может быть вооружен.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что дончанина объявили в федеральный розыск:

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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