Жары не ждите: май в Ростове продолжит удивлять, рассказал климатолог

По мнению климатолога, купальный сезон спешить открывать не стоит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов-на-Дону дождался тепла. Сегодняшний день был самым теплым днем мая 2023 года. Да и согласно прогнозу погоды, на предстоящей неделе в Ростовской области прогнозируется потепление до плюс 25 градусов.

Но, по мнению климатолога Александра Иошпы, купальный сезон спешить открывать не стоит. В Ростов еще вернутся дожди.

ДОЖДИ С ГРОЗАМИ

- Если верить нашей модели прогнозирования, - объясняет ученый, - тепло уже идет. Как я и говорил, оно наступит с 15 по17 мая. Единственное, в эти дни ожидается «внутримассовая облачность». Из-за того, что выпало много осадков, могут образовываться облака, а дождь идти дождь даже в отдельных районах Ростова. Но более серьезные осадки мы прогнозируем к концу последнего месяца весны. В эти дни образуется, так называемый фронтальный раздел. И несколько дней в Ростовской области, и в Ростове, в частности, будут поливать дожди, причем с сильными грозами. Правда, такой ситуации, как в конце апреля, я думаю, не повторится. А температура воздуха понизится, но незначительно. К примеру, сейчас на столбиках уличных термометров - 24-25 градусов тепла, то с приходом дождей будет не сильное, но понижение. И потом, кстати, жары не ждите.

"ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ НОРМЫ"

- Сейчас май, согласно данным, идет ниже температурной нормы на полтора-два градуса, - рассказывает климатолог. - Правда, ситуация должна выровняться. Например, когда с утра было холодно, а температура воздуха падала до пяти градусов, такого уже не будет.

При этом купальный сезон с 1 июня я тоже бы не рекомендовал открывать. Просто к этому времени еще вода не успеет прогреться. Ведь, как я уже сказал, май, в настоящее время, ниже климатической нормы. А водоем прогревается, от того что солнце греет. И так как оно плохо пока греет, я думаю, что к концу мая-к началу июня прогрева будет еще недостаточно.

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