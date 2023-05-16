«Надо не ныть, а помогать!»: 82-летняя пенсионерка из Ростовской области сама возит гуманитарную помощь на передовую

Людмила Михайловна готовится к третьему выезду на Донбасс. Фото: Ксения Панфилович

82-летняя жительница Ростовской области не просто помогает собирать гуманитарную помощь, но и сама возит ее бойцам на передовую. Пенсионерка из Сальска уже дважды вместе с волонтерской организацией «Помоги фронту», районной администрацией и поисковой организацией «Южный фронт» выезжала в зону спецоперации, чтобы лично вручить нашим военнослужащим все, что они заказывали.

Людмила Костенко поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону», почему, несмотря на преклонный возраст и очень слабое зрение, она не остается дома, а едет туда, где где в любой момент может прилететь снаряд....

НЕ ДАЮТ УЙТИ НА ПЕНСИЮ

Людмила Михайловна более 40 лет проработала в культуре - руководила местным театром, возглавляла Дворец культуры — и 15 лет в просвещении. Уже хотела уходить на пенсию, но ее упросили поставить один спектакль для детворы, так и осталась с детьми еще на 15 лет. Но в свои 82 года уже вышла на заслуженный отдых — зрение совсем не то.

Правда, признается: с первых дней спецоперации не могла оставаться в стороне.

За пять показов спектакля "Золушка" удалось собрать 160 тысяч рублей для приобретения гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации Сальского района

- Ко мне обратились ребята-семиклассники из девятого лицея, которым я еще в начальной школе ставила спектакли, и мы решили ставить «Вовку-первоклассника». А на заработанные деньги собрать посылки нашим бойцам, - вспоминает Людмила Михайловна. - Сама обошла школы, продала билеты по 50 рублей.

«ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ГОЛОДАЛИ?»

Тогда, в самые первые дни спецоперации у людей еще не было понимания как объяснять все детям, подключать их к сбору помощи или нет. Но деятельная женщина сразу сказала, что дети все понимают, имеют право знать и помогать.

- Я родилась в 1941-м году. И я знаю что такое в материнской обуви и пальто до пола ходить в школу, что такое не иметь игрушек, - рассказывает ребенок войны. - Вы когда-нибудь в тряпье ходили, вы когда-нибудь голодали? Для меня это не чуждо. И не помочь нашим бойцам не могла, как и наши школьники.

82-летняя пенсионерка выдерживает двухдневные поездки, чтобы передать собранную помощь военнослужащим. Фото: Ксения Панфилович

На собранные деньги отважной пенсионерке удалось собрать 30 ящиков продуктов и через военкомат отправить на передовую. К следующей постановке - «Золушке» - присоединился целый шоу-балет «Ренессанс». В организации здорово помог местный Дворец культуры, и вот уже каждая школа спешит увидеть действо. За пять зрелищных спектаклей удалось заработать 160 тысяч рублей.

- В этот раз купили то, что бойцы сами заказали. Бензопилы, перфораторы, плащи, сетки, носки... - перечисляет активистка.

«НАДО НЕ НЫТЬ, А ПОМОГАТЬ»

Все это добро Людмила Михайловна не просто собрала — лично отвезла практически на передовую Донецкого и Лисичанского направления. Супруг и сын даже не пытались отговаривать — только помогали гуманитарку собирать.

Солдаты удивляются, но очень рады, что они заботятся и школьники, и 82-летняя сальчанка. Фото: Ксения Панфилович

- Когда у меня поднялось давление, боялась, что не смогу поехать, что дети решат, что я испугалась. Но все получилось. Ехать было не страшно — нужно просто себя подготовить и к лучшему, и к худшему. Осторожным надо быть, а трусливым — плохо, - делится Людмила Михайловна. - К тому же своими глазами хотела увидеть, а не только по телевизору, что все это правда. Видела разрушенные здания, в которых люди живут, откуда идут на работу, как они помогают друг другу, как волонтеры стараются. После увиденного только крепнет уверенность, что надо не ныть, а помогать, чем можешь — тут даже маленькая кроха может пригодиться, если каждый поможет.

Это была уже вторая поездка Людмилы Михайловны с гуманитарным грузом вместе с работниками администрации района и организацией «Южный фронт». Его передали танкистам, минометчикам и мотострелкам, бойцам армейских корпусов ДНР и ЛНР.

Военнослужащие получили маскировочные сети, приборы ночного видения, цифровые радиостанции, перфораторы для оборудования инженерных сооружений и пленку для их укрытия от непогоды, тактические наушники, медикаменты, средства гигиены и много других нужных в быту и в бою вещей под заказ. А еще жители города старались — напекли пирожков, передали вяленую рыбу и сало.

Людмиле Михайловне было важно лично привезти гуманитарный груз в руки нашим бойцам. Фото: Алексей Панфилович

ЖДУТ ПРЕМЬЕРУ

И вот теперь режиссер ставит новый спектакль — спектакль по пьесе Валентины Любимовой «Одолень-трава», посвященный Великой Победе. Премьера назначена на осень, когда артисты пойдут уже в девятый класс.

Деятелю культуры важно узнать у бойцов, что нужно им приобрести. Фото: Алексей Панфилович

- Из школ звонят и просят устроить показ для них, - рассказывает Людмила Костенко. - Да весь город нас поддерживает, и это дорогого стоит.

Когда средства будут собраны, активистка собирается в третью поездку, чтобы лично передать гуманитарную помощь бойцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сашу не спасли — поможем другим!»: Похоронив мужа и брата, жительницы Ростовской области стали собирать гуманитарную помощь для бойцов

Дончанки рассказали, как нашли в себе силы помогать другим в тот момент, когда сердце рвется от горя (подробнее)