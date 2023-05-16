Что сейчас происходит в хуторе под Ростовом, где 31-летний зять расстрелял родных гражданской жены

В донском хуторе мужчина расстрелял родственников возлюбленной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в одном из хуторов Каменского района местного жителя подозревают убийстве отца и свояка гражданской жены. Также считает следствие, Николай (все имена изменены – прим. ред.) ранил в грудь и тещу. После он скрылся с места происшествия. Мужчину не может найти уже два дня. Его объявили в федеральный розыск.

"ОТСИЖИВАЕТСЯ В УКРОНОМ МЕСТЕ"

- Думаем, он прячется в лесу. Заброшенных зданий в округе почти нет, а те, что остались, отлично просматриваются. Поэтому, уверен, он отсиживается в посадке, в укромном месте, - считают жители поселка, в котором все случилось.

Точную картину происходящего в тот роковой вечер предстоит еще установить следователям. Все происходило примерно так: Николай устроил скандал с гражданской женой Татьяной. У них родился ребенок, но, несмотря на это, под одной крышей мужчина и женщина не жили.

Николай то являлся появлялся у Татьяны, то вновь пропадал. С ребенком женщина справлялась сама, тем более помощь всегда была под рукой. Рядом жил ее отец 51-летний Михаил, ее приемная мать Светлана и сестра с мужем.

В очередной раз, когда Николай появился у Татьяны дома и устроил ссору, на защиту молодой мамы встали ее родственники. По ним-то, по версии следствия, разъяренный мужчина и открыл огонь.

ДЛЯ СЕМЬИ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ

По словам жителей, накануне трагедии родня отмечала день рождения одного из членов семьи.

- Посидели хорошо, душевно. А на следующий день двое мужчин погибли, - вздыхает собеседница издания.

Известно, что Светлана прооперирована. Пуля угодила женщине в грудь. Сейчас угрозы ее жизни нет.

- Жители хутора, в котором произошла беда, и люди из соседних поселков сейчас собирают материальную помощь. С датой похорон семья пока не определилась, - рассказала жительница поселка корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждены два уголовных дела

- По данному факту возбуждения уголовных дел по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Позвал в лес поговорить»: в Ростовской области 31-летний мужчина расстрелял тещу, тестя и свояка

В Ростовской области мужчина ранил тещу и застрелил еще двоих родственников (подробнее)