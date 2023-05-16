В Ростовской области последний звонок прозвенит почти для 17 тысяч выпускников школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний звонок в школах Ростова-на-Дону 2023 пройдет 23 мая. Об этом сообщает официальный портал правительства Ростовской области. При этом, в регионе в ряде городов последний звонок прозвенит также 23 мая, а в других населенных пунктах — на день раньше, 22 мая.

Когда прозвенит последний звонок 2023 в Ростовской области по городам

22 мая торжественная линейка состоится в школах Азовского района, Кагальницкого, Константиновского, Мартыновского, Мясниковского и Чертковского районов.

23 мая последний звонок прозвенит на 49 территориях донского региона: в 37 районах и 12 городах, среди которых Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты. Среди районов 23 мая школьное торжество намечено в Аксайском районе, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Кашарском, Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Неклиновском, Обливском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Сальском, Семикаракорском, Советском, Тарасовском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском и Шолоховском.

Для кого прозвенит последний звонок 2023 в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Последние звонки в 2023 году прозвучат для 14,7 тысячи 11-классников и 43 тысяч 9-классников в Ростовской области. После ребята будут сдавать выпускные госэкзамены - ЕГЭ и ГИА.

Основной период сдачи ГИА для девятиклассников начинается 24 мая, а ЕГЭ для одиннадцатиклассников — 26 мая, он завершается 1 июля. Если выпускник по объективным причинам не смог принять участие в экзамене в основной период сдачи или получит неудовлетворительный результат, есть дополнительные сроки сдачи экзаменов — с 4 по 23 сентября для ГИА и с 6 по 19 сентября для ЕГЭ.

В регионе последний звонок прозвенит 22 и 23 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

– На территории Ростовской области для сдачи единого государственного экзамена прошли регистрацию более 16 тысяч человек, из них 14,7 тысячи – выпускники нынешнего года. Для проведения ГИА-11 в области подготовлены 150 пунктов проведения экзаменов, – отметил Игорь Гуськов. – Экзамены в основной период сдадут почти 43 тысячи девятиклассников, для них откроются 439 пунктов.

Как пройдет последний звонок 2023 в Ростове-на-Дону

Формат проведения последнего звонка 2023 в Ростове-на-Дону и Ростовской области не будет отличаться от прошлогоднего. По традиции в каждой школе, гимназии и лицее пройдут торжественные линейки, где ученики одиннадцатых и, возможно, девятых классов услышат свой последний звонок, который означает конец занятий и начало подготовки к выпускным экзаменам.

После этого традиционно ребята отправятся на прогулки в парки города, будут кататься на теплоходах, некоторые родители запланировали отдых на турбазах.

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