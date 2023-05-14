В Ростовской области «Последний звонок» прозвенит почти для 17 тысяч выпускников школ

Вскоре для сташеклассников прозвенит последний звонок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году школы Дона окончат почти 17 тысяч ребят. Во всех учебных заведениях региона для 11-классников пройдут праздничные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, так, в ростовском лицее № 50 состоится парад учебных, спортивных, творческих, музыкальных и других достижений. В нем будут участвовать 112 выпускников.

В Ростовской области «Поседение звонки» будут проходить 22 и 23 мая.

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