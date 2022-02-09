«Оценки улучшились, а вот знания просели»: учитель начальных классов рассказала, как не ухудшить успеваемость на дистанционке

Учитель поделилась с родителями подсказками, как не запустить учебу на удаленке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие-то два года назад мы и не думали, что встречи с друзьями, лекции в университете и даже уроки в школах, превратятся в пиксельную действительность. И пока одни наслаждались благами удаленки, проводя рабочие совещания прямо в кровати, другие нервничали, пытаясь не разбить ноутбук и не порвать наушники, если не получается подключиться к онлайн-конференции.

Среди удаленщиков крепко досталось учителям: они-то точно прошли испытания родительскими чатами, зум-физкультурой, а также проверкой домашнего задания в мессенджерах.

Журналист «КП – Ростов-на-Дону» узнала у учителя начальных классов, действительно ли все так успешно на дистанте, как это малюют по телевизору, или детвора и учителя все-таки не тянут, и на экзаменах все это полудомашнее обучение выйдет боком.

Учитель дает рекомендации родителям, как легче пережить дистант. Фото: личный архив героя публикации

ПРАВИЛЬНО ОБЪЯСНИТЬ – ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО

Вот уже семь лет ростовчанка Галина Ушанева работает в школе, а последние три года даже ведет блог о жизни учителя. В нем есть не только лайфстайл, но и познавательные посты для родителей. Например, что делать если школьнику лень учиться, стоит ли обращаться к репетитору, в какие кружки и секции лучше направить чадо. И даже советы о том, что делать, если ребенок проявляет агрессию. Как правило — это именно та информация, которую не обсудишь за одно родительское собрание.

- Когда мы в первый раз ушли на самоизоляцию, именно блог в «Инстаграме» помог мне настроить активную обратную связь со школьниками и их родителями, - объясняет учитель. - Все-таки дистанционка – это тяжелый период не только для учителей, но и детей, и их родителей. В таком формате ухудшается даже взаимодействие родитель – ребенок, ведь не каждый взрослый сможет правильно объяснить своему чаду как вычислять дроби или искать суффиксы в словах.

По нормам детворе можно находиться у компьютера до двух часов, остальное время - за учебниками Фото: Мария ЛЕНЦ

ОТМЕТКИ УЛУЧШАЮТСЯ, А ЗНАНИЯ - НЕТ

- Пожалуй, главная онлайн-печаль в том, что большинство оценок очень сильно завышались. Ты как учитель знаешь, на что способен каждый ребенок, где его сильные и слабые стороны, кто хорошист, кто отличник. А на удаленке получается, что даже самый явный двоечник может отправлять идеально-выполненные задания и получать за них пятерки. И доказать, что это сделал не он, мы не можем. Уж не знаю, помогали ли им родители, или продуманные товарищи уже сами научились гуглить решебники в интернете, но факт остается фактом - отметки улучшаются, а знания - нет, — с досадой констатирует Галина

- И, если некоторым ученикам раздолье, то для преподавателя удаленка — это одна сплошная головная боль. Помимо стандартной подготовки к уроку и штудированию книг, учителю еще нужно устроить целые пляски с бубном, чтобы четко и понятно донести все это в онлайн-формате. И это еще повезло, ведь во время первого дистанта у меня дома была собственная доска. Благодаря ей могла хоть как-то демонстрировать задания - справлялись как могли.

Если с первым-вторым классом управиться онлайн крайне сложно, то в четвертом классе ребята уже понимают ответственность на уроках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«УЧИТЬ ПРИХОДИТСЯ РОДИТЕЛЯМ»

- Как и во многих школах, все наши занятия на дистанте происходили через платформу «Zoom». Первые 10 минут урока уходили только на подключение, проверку связи, звука и картинки. То и дело повторяешь: «Всем ли слышно, всем ли видно?» При этом на заднем плане родители школьников могут выяснять, чья очередь гулять с собакой. Ну или какой-нибудь домашний питомец внезапно захочет покрасоваться перед камерой. Одним словом, весело. А вот дети даже обрадовались, что можно сидеть дома и общаться с одноклассниками по видеосвязи. Перед уроком смеялись, отправляли друг другу в чате «приветы». Благо долго успокаивать их не нужно, все же ребята взрослые - четвертый класс как-никак.

Об учительских буднях Галина рассказывает на своей страничке в соцсети. Фото: личный архив героя публикации

А вообще, по правилам, школьники могут находиться перед компьютером не больше двух часов. Именно поэтому приходилось давать информацию максимально сжато. Сами уроки при этом проходили по расписанию, просто в какой-то день больше времени уделялось математике, а в другой - литературе. Понятное дело, что из-за такого тайминга часть программы детям приходилось изучать именно с родителями. Думаю, особенно тяжело пришлось мамам и папам второклассников, ведь в этом возрасте ребята еще толком писать и читать не умеют. Благо сейчас у нас в школе очные уроки, а на временный дистант отправляют только в том случае, если у кого-то из ребят окажется положительный тест на ковид.

Порой непросто объяснить детям тему, находясь не в школьном классе Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЕНЬШЕ КРИТИКИ»

- Если вдруг удаленки не избежать, родителям стоит помнить несколько важных правил.

Первое: ребенку нужно дать больше свободы. Как бы удивительно ни звучало, но именно так школьник сможет научиться самостоятельно искать всю нужную информацию и делать уроки без помощи мам, пап и бабушек. Ну а для любителей «решебников» можно установить на всех гаджетах родительский контроль, тогда будут открываться только безопасные сайты.

Но, если вы видите, что чадо не справляется, не надо идти легким путем, и решать все за него. Важно объяснить все пошагово.

А второе — это меньше критики и осуждения, пожалуйста, дорогие родители! Детей это очень сильно травмирует. Если вы будете постоянно ругаться с ребенком из-за учебы, велика вероятность, что у него произойдет отторжение. Мол, зачем мне эта математика если из-за нее мама так кричит.

Учитель рекомендует родителям дать детям побольше самостоятельности и не уходить в критику Фото: Михаил ФРОЛОВ

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