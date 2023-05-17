«Зрения – всего три процента»: за полгода житель Армавира Сергей Алексеев решил пройти шесть тысяч километров пешком

Спортсмен твердо решил доказать: на инвалидности жизнь не заканчивается. Фото: Личный архив героя публикации

42-летний Сергей Алексеев из Армавира в 14 лет получил укол в глаз на тренировке по фехтованию. После этого стал терять зрение. И сейчас его осталось только три процента - мужчина лишь едва различает силуэты на расстоянии 20 метров.

Однако спортсмен твердо решил доказать: на инвалидности жизнь не заканчивается. И стал ходить в пешие походы длиною в тысячи километров. За время своих походов он износил десятки пар обуви и несколько рюкзаков, а еще снял тысячи кадров видео и фото.

А еще подал заявку в Книгу рекордов России, чтобы зафиксировать рекорд «Наименьшее время преодоления расстояния 1000 и более километров пешком в России (инвалид по зрению I группы)». Мужчина планирует за полгода преодолеть шесть тысяч километров. Так и оказался в Ростовской области.

Свои вещи мужчина возит на детской коляске, а ночует, в основном, в палатке. Фото: Личный архив героя публикации

ДО ОКТЯБРЯ ВЕРНУТЬСЯ В АРМАВИР

Путешественник идет уже тридцать восьмой день. Накануне, 16 мая, в районе обеда он пересек границу с Ростовской областью. Позади остались Армавир, Сочи, Краснодар, впереди - Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Тольятти, Самара, Энгельс, Саратов, Волгоград. Конечная точка путешествия – родной Армавир.

- Если все получится и я успею до снегопадов вернуться домой, то пройду порядка шести тысяч километров, - подсчитывает Сергей. - Надеюсь вернутся к октябрю, потому что в ноябре через волгоградские степи идти не очень будет удобно: там и снег может быть, и морозы. Морозов–то я не боюсь: при минус семи-девяти в палатке спал. А вот снег – это проблема для меня. Если при нормальной погоде я иду и хоть что-то вижу - линию разделительную у обочины, например, то сугробам - слепой практически полностью. Так что постараюсь успеть.

Путешественник даже поднялся на Эльбрус вместе с одноногим товарищем Вадимом Луценко. Фото: Личный архив героя публикации

СОБАКА ПОВОДЫРЬ НЕ ВЫДЕРЖАЛА НАГРУЗОК

- Свое первое пешее путешествие, - рассказывает Сергей, - совершил из Армавира до Черноморского побережья. Это было порядка 400 километров. Отдохнул на море и вернулся обратно. Тогда я понял: сотни километров - это далеко не предел. А еще на своих ошибках выяснил: нужна тележка, так как нести рюкзак болит спина.

Поэтому теперь свои вещи мужчина возит на детской коляске, а ночует, в основном, в палатке.

- В 2021 году я вышел из Армавира Краснодарского края на Байкал, - продолжает он. - Маршрут проходил через Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. За четыре месяца прошел четыре тысячи километров. Но до Байкала не дошел всего 800 километров - помешали снегопады. А в прошлом году у меня не получилось из-за коляски, она сломалась на третий день. Но зато я поднялся на Эльбрус с одноногим инвалидом Вадимом Луценко.

изначально, в путешествиях, с Сергеем шла и его собака-поводырь по кличке Хевард. Фото: Личный архив героя публикации

Кстати, изначально, в путешествиях, с Сергеем шла и его собака-поводырь по кличке Хевард. Но лабрадора пришлось отдать на передержку:

– Мой песик не выдержал темпа, - смеется рекордсмен. - Он проходил максимум 20 километров в день и уставал. Собака все-таки не человек. Но в следующем году мы отправимся в путешествие по России на электричках, там ему будет проще. Вместе испытаем «доступную среду» железнодорожного транспорта.

НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

- Люди на мое путешествие реагируют по-разному, - улыбается Алексеев. - Буквально даже сегодня, на границе Ростовской области и Краснодарского края. Там же два поста ГАИ: один - краснодарский, другой - ростовский. Вот на первом меня остановили. "Куда идешь, спрашивают? Не видишь здесь ремонт", - окликнул меня полицейский, развернулся и ушел. Я плюнул и пошел дальше. А на ростовском посту все объяснили, куда идти сказали, сфотографировались и пожелали счастливого пути. Люди разные бывают, но большинство все-таки, ребята добрые и понимающие.

За время своих походов Сергей износил десятки пар обуви и несколько рюкзаков, а еще снял тысячи кадров видео и фото. Фото: Личный архив героя публикации

Во время своего пешего путешествия Сергей встречается с незрячими людьми и рассказывает, что слепота - это не приговор.

- Понимаете, когда человек вдруг становится инвалидом, он закрывается в себе, - объясняет путешественник. - А как иначе? Жил-жил, а тут ноги потерял или руки… А с ними - работу, семью и смысл дальнейшего существования. И я пытаюсь своим примером показать, что не нужно сдаваться, нужно продолжать жизнь, так или иначе. Нужно бороться, сопротивляться, чего-то добиваться. Нельзя останавливаться. Идти дальше надо. Лично я буду идти всю жизнь. Своими походами привлекать общественность и власть к проблемам инвалидов. К инклюзивному спорту, к инклюзивному туризму, к «доступной среде». В общем, постараюсь каждый год делать что-то такое, что с моим зрением, вряд ли кто-то когда-то решится сделать.

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