"Счастливыми нас делают не вещи, а ощущения!": турист со стажем назвал самые красивые места в Ростовской области

Накануне Дня туризма друзья совершили сплав на байдарке. Фото: предоставлено героем публикации.

Международный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. И туристы Ростовской области не остаются в стороне от этого праздника. Особенно те, для кого это не просто поездка в отпуск на Черное море, а настоящий образ жизни.

Одним из таких закаленных ветром и дождем путешественников является ростовчанин Вячеслав Ушич, который день за днем, год за годом открывает для себя новые и новые горизонты. При этом, чтобы насладиться красотой природы, не обязательно уезжать далеко, считает турист.

Он рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» о самых удобных и красивых местах Дона, где можно разбить палатку и сделать удачные фотоснимки, отдохнуть душой и телом.

ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ-ДИКАРИ

«Дикий» туризм существует до сих пор, считает Вячеслав. По его словам, люди, используя принцип «сарафанного радио», сами находят туристические маршруты, интересные места в Ростовской области и путешествуют без всяких дорогих туров «все включено».

В Ростове очень много красивых туристических мест. Фото: предоставлено героем публикации.

- Есть группы в соцсетях, в которых туристы делятся рассказами и фотографиями своих путешествий, - поясняет ростовчанин. - Таким образом, они сподвигают и других посетить эти же места. Например, «Пешком по Ростовской области» или Туристко-спортивный клуб Ростова-на-Дону.

Обычно в таких «диких» походах турист живет порядка 7 дней. Хотел бы, может, и подольше остаться, но свободное время для этого не всегда имеется. Дольше всего Вячеслав жил на природе, в горах, в течение 15 дней. Но не один, а с командой единомышленников и коллег.

Быть во время путешествий всегда в тонусе Вячеславу помогает организованность, регулярные спортивные нагрузки и тщательная подготовка к походу. В «диких» условиях приходится лезть по горам и лесам: это, говорит Вячеслав, не в бассейне у отеля прохлаждаться.

Дикий турист к любым условиям. Фото: предоставлено героем публикации.

ГДЕ НА ДОНУ БЫ РАЗБИТЬ ПАЛАТКУ?

Что касается мест, где можно остановиться с палаткой, то донская земля ими очень богата, считает ростовчанин. В этих местах можно не только отдохнуть, надышаться свежим воздухом, но и полюбоваться на донские красоты, сделать удачное фото. Не зря сюда выезжают художники на пленэры!

- Самые известные и красивые локации для дикого туризма на Дону – это станицы Раздорская, Мелиховская, Пухляковская, Вешенская, - делится своим предпочтениями Вячеслав. - А еще Донлесхоз и Зайцевские скалы.

Сам Вячеслав вместе со своими с коллегами по турклубу накануне Дня туризма совершил сплав на байдарке и побывал в станице Раздорской на острове Поречный.

- Это красивейшие места Ростовской области! - восхищается путешественник. - И вроде осень, но в некоторых местах острова - прям как весенние полянки. Красота! Как пишут историки, на Поречном существовал Раздорский городок – первая казачья столица Дона, которую впервые упомянули в летописях в 1549 году. Остров постоянно исследуют археологи. Природа и животный мир там тоже разнообразен. Если вы вдруг еще там не бывали, то этот пробел надо восполнить!

Развести костер без спичек - целая наука. Фото: предоставлено героем публикации.

Турист вывел форму успешного «дикого» путешествия: отличная команда, позитивное настроение и курс «только вперед». А что же еще нужно, чтобы ни дождь, ни прохлада не помешали получить отличные эмоции?! Разве что спички, чтобы развести костер. А если вы их забыли, отправившись на природу, есть пара других способов.

КАК РАЗВЕСТИ КОСТЕР БЕЗ СПИЧЕК?

Как развести костер на природе и не нарушить современное законодательство о режиме чрезвычайной пожароопасности, «дикие» туристы должны знать очень хорошо. По новым правилам, костер на территории Ростовской области можно разводить лишь в специально отведенных для этого местах и вдали от жилых зданий.

- Существуют разные разведения костра без спичек и зажигалки - как трудные, так и более легкие, - отмечает путешественник. - А еще зависит от того, что у вас есть с собой. Лично мне легче давался способ получения огня при помощи линзы. Но для этого, конечно, нужно солнце. Если нет солнца, то можно с помощью трения.

Песни под гитару - неотъемлемая часть похода. Фото: предоставлено героем публикации.

ГДЕ СЕЙЧАС ОБУЧАЮТ «ДИКОМУ ТУРИЗМУ»

Как говорят представители старшего поколения, в советское время «дикий» туризм был хорошо развит и пользовался популярностью у молодежи. Самому разбить палатку, развести костер, наловить рыбы в реке, сварить похлебку — необходимые навыки выживания в природных условиях. А эти песни с гитарой у костра... Романтика! Учат ли этому сегодня? Разве что в специальных турклубах, отмечает Вячеслав.

- Когда прекращал свое существование Советский Союз, я только начинал приобщаться к туризму, - вспоминает наш герой. - И потому не совсем понятно: что для меня советская закалка.

Постановочные туристические фотосессии на природе проходят очень весело. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам туриста, в СССР и в современной России всегда были и есть аналоги американскому бойскаутскому движению.

- Это туристические клубы, в которых с малых лет учат азам туризма, выживания и ориентирования, - пояснил ростовский путешественник. - Участники этих клубов участвуют в соревнованиях, постоянно совершенствуя свои навыки.

Ростовский путешественник рассказал, что в этот праздник он с коллегами по турклубу «Планета» обязательно устраивает туристические фотосессии, которые, собственно, как и подготовка к съемкам, доставляют всем участникам огромное удовольствие и кучу веселья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области число транзитных туристов за лето 2022 года увеличилось в 1,5 раза

Наиболее частыми гостями донского региона стали семьи из Москвы и Московской области (подробнее)