В Ростовской области число транзитных туристов за лето 2022 года увеличилось в 1,5 раза

Больше всего туристов приезжало в Ростовскую область из Москвы и Московской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За лето 2022 года число транзитных туристов в Ростовской области выросло в 1,5 раза, рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

По его словам, в летний период аналитики компании проанализировали с помощью Big Data трафик на главной транспортной артерии Ростовской области — трассе М-4 «Дон». В результате геоаналитическая платформа GeoEffect показала, что в туристическом сезоне - 2022 на Дону число транзитных гостей, останавливающихся в регионе на 1-2 дня по пути на горные курорты Северного Кавказа или на Черноморское побережье, выросло и достигло 80% в общем транзитном турпотоке. Примечательно, что половину аудитории летних путешественников составили туристы в возрасте от 35 до 50 лет, в то время как туристов в возрасте от 20 до 34 лет было около трети от всего потока.

Больше всего туристов приезжало в Ростовскую область из Москвы и Московской области — около трети всего транзитного потока. 20% потока составили автопутешественники из Воронежской области. Третью позицию с 15% от общего турпотока поделили жители Санкт-Петербурга и Волгоградской области. В топ-рейтинга регионов вошло большинство субъектов Приволжского федерального округа. Летом наблюдался двукратный рост числа путешественников из Нижегородской Самарской и Саратовской областей, а также из Татарстана и Башкортостана.

В то же время закрытый аэропорт Платов не оставил Ростовскую область без туристов, интерес отдыхающих к донскому региону остался по-прежнему высоким.

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