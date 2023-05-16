В Ростове и области музеи приготовили что-то особенное и ждут посетителей до позднего вечера.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Ночь музеев 2023» в Ростове-на-Дону обещает быть насыщенной и интересной. Вся Ростовская область присоединится ко Всероссийской акции, сообщает Министерство культуры России и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Мероприятие состоится 20 мая, и основной его темой станет «История и истории». Для жителей и гостей города запланирована целая программа мероприятия на ночь музеев в Ростове-на-Дону. Рассказываем, куда можно сходить с друзьями или с семьей в этот субботний вечер.
В рамках акции музеи Ростова и области традиционно продлят свой рабочий день допоздна и будут ждать посетителей с интересными мероприятиями.
Ростовский областной музей изобразительных искусств
18.00-23.00 - беседы, мастер-классы, концерты и многое другое.
Ростовский областной музей краеведения
16.00-22.00 – мастер-классы, пешеходные экскурсии, интерактивная лекция, спектакль, работа выставок.
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»
18:00 – тематическая экскурсия «Как царь Петр шведов победил»
Выставки, квесты и многое другое будет интересно посетить с детьми.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
12.00-20.00 - VIII интерактивная выставка под открытым небом «Музейный квартал-2023».
16.00 - музейный квест о медицинской практике Антона Чехова «Человек без селезенки».
Таганрогский художественный музей
11.00-20.00 - экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы.
Таганрогский историко-краеведческом музее (Дворец Алфераки)
12.00 - лекция «История семьи Фельдманов» из цикла «Жизнь и творчество Фаины Раневской».
20.00 - театрализованная тематическая экскурсия «Сумерки в музее».
Народном военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»
17.00-18.00 - музыкальная программа, мастер-классы в творческой лаборатории, тематическая экскурсия «Солдатский быт», экскурсии в Донском военно-историческом музее.
Волгодонский художественный музей
18.00-21.00 - цикл музейно-образовательных мероприятий, в том числе интерактивные лекции, работа фотозоны и мастер-класс.
Волгодонский эколого-исторический музей
17.00-22.00 - арт-встреча с педагогами-наставниками, лекция-концерт «С.В. Рахманинов – русский композитор», творческая мастерская, интерактивные мероприятия, экскурсии с квестом.
Музей-заповедник «Танаис»
11.00-13.00 - детский праздник «Нимфея – водяная лилия».
Сальский художественный музей имени народного художника В.К. Нечитайло
17.00-22.00 - концертные программы, мастер классы, экскурсии.
Азовский музей-заповедник
17.30-21.00 - познавательно-развлекательная театрализованная программа.
Новочеркасский музей истории донского казачества
10.00-22.00 - программа «Путешествие в прошлое».
Раздорский этнографический музей-заповедник
17.00-19.00 - мероприятие «Уехавший, но не предавший», посвященное жизни и творчеству С.В.Рахманинова.
Аксайский военно-исторический музей
16.00-19.00 - программа «Ночь музеев: у истоков Аксайского музея».
Старочеркасский музей-заповедник
16.00-19.00 - интерактивная экскурсия на базе экспозиции «История донского казачества», прогулка по историческим местам, связанным с именем атамана Матвея Платова.
Более подробно с афишей акции «Ночь музеев 2023» можно ознакомиться здесь.
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