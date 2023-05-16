В Ростове и области музеи приготовили что-то особенное и ждут посетителей до позднего вечера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ночь музеев 2023» в Ростове-на-Дону обещает быть насыщенной и интересной. Вся Ростовская область присоединится ко Всероссийской акции, сообщает Министерство культуры России и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Мероприятие состоится 20 мая, и основной его темой станет «История и истории». Для жителей и гостей города запланирована целая программа мероприятия на ночь музеев в Ростове-на-Дону. Рассказываем, куда можно сходить с друзьями или с семьей в этот субботний вечер.

Куда сходить на ночь музеев 2023 в Ростове-на-Дону

В рамках акции музеи Ростова и области традиционно продлят свой рабочий день допоздна и будут ждать посетителей с интересными мероприятиями.

Ростовский областной музей изобразительных искусств

18.00-23.00 - беседы, мастер-классы, концерты и многое другое.

Ростовский областной музей краеведения

16.00-22.00 – мастер-классы, пешеходные экскурсии, интерактивная лекция, спектакль, работа выставок.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»

18:00 – тематическая экскурсия «Как царь Петр шведов победил»

Выставки, квесты и многое другое будет интересно посетить с детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда сходить на Ночь музеев 2023 в Ростовской области

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

12.00-20.00 - VIII интерактивная выставка под открытым небом «Музейный квартал-2023».

16.00 - музейный квест о медицинской практике Антона Чехова «Человек без селезенки».

Таганрогский художественный музей

11.00-20.00 - экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы.

Таганрогский историко-краеведческом музее (Дворец Алфераки)

12.00 - лекция «История семьи Фельдманов» из цикла «Жизнь и творчество Фаины Раневской».

20.00 - театрализованная тематическая экскурсия «Сумерки в музее».

Народном военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»

17.00-18.00 - музыкальная программа, мастер-классы в творческой лаборатории, тематическая экскурсия «Солдатский быт», экскурсии в Донском военно-историческом музее.

Волгодонский художественный музей

18.00-21.00 - цикл музейно-образовательных мероприятий, в том числе интерактивные лекции, работа фотозоны и мастер-класс.

Волгодонский эколого-исторический музей

17.00-22.00 - арт-встреча с педагогами-наставниками, лекция-концерт «С.В. Рахманинов – русский композитор», творческая мастерская, интерактивные мероприятия, экскурсии с квестом.

Музей-заповедник «Танаис»

11.00-13.00 - детский праздник «Нимфея – водяная лилия».

Сальский художественный музей имени народного художника В.К. Нечитайло

17.00-22.00 - концертные программы, мастер классы, экскурсии.

Азовский музей-заповедник

17.30-21.00 - познавательно-развлекательная театрализованная программа.

Новочеркасский музей истории донского казачества

10.00-22.00 - программа «Путешествие в прошлое».

Раздорский этнографический музей-заповедник

17.00-19.00 - мероприятие «Уехавший, но не предавший», посвященное жизни и творчеству С.В.Рахманинова.

Аксайский военно-исторический музей

16.00-19.00 - программа «Ночь музеев: у истоков Аксайского музея».

Старочеркасский музей-заповедник

16.00-19.00 - интерактивная экскурсия на базе экспозиции «История донского казачества», прогулка по историческим местам, связанным с именем атамана Матвея Платова.

Более подробно с афишей акции «Ночь музеев 2023» можно ознакомиться здесь.

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