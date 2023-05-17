«Схватили зажигалку и прижали к паху»: В Ростове ребенок попал в больницу после шутки сверстников

Детская шутка обернулась больничной койкой. Фото: Александр БОЙКО

До летних каникул еще две недели. Но представители экстренных служб не устают напоминать родителям, что эти три месяца - время повышенной опасности, когда в больницы попадает детвора с переломами и прочими травмами.

Правда, и до каникул у врачей работы хватает. Так, не дожидаясь лета, на больничную койку попал 10-летний мальчонка с очень специфичным ожогом, который ему обеспечили его же друзья, оставшиеся на ночевку. Рассказываем подробности.

СОБРАЛИСЬ С НОЧЕВКОЙ

Большое событие для младшеклассника - у 10-летнего мальчика собрались друзья с ночевкой. Только вместо привычных просмотров роликов в соцсетях и компьютерных игр допоздна мальчишки решили «соригинальничать»...

Неизвестно, подсмотрели они шутку в Интернете, или сообразили сами, но инструмент для розыгрыша нашли на кухне. Схватили пьезозажигалку для газовой плиты, с ней вернулись в комнату, где спал мальчик, прижали устройство к его паху и щелкнули кнопкой. В итоге пострадавшего пришлось срочно вести в больницу.

- Мальчика доставили с ожогом мошонки первой степени. Его госпитализировали в хирургическое отделение, - рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону". - Пациенту потребовалось стационарное лечение, сейчас его уже выписали домой лечиться амбулаторно.

Дети решили поиграть с пьезозажигалкой для розжига газовой плиты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭТО ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ

А этот случай напоминает родителям, сетующим что нынешние дети, которые не отрываются от гаджетов, мало гуляют на свежем воздухе, разговаривать о правилах безопасности на прогулках и не трогать бесхозные предметы.

В прошлом году в Шахтах ученик начальных классов получил серьезное ранение живота из пистолета. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону, компания мальчиков гуляла в районе местной швейной фабрики. Внимание одного из учеников привлек предмет в кустах. Подойдя ближе, он увидел пистолет, и, решив, что это игрушка, схватил его. После прозвучал выстрел, и 10-летнего мальчика ранило в живот. Ребенок попал в больницу, а полицейские выяснили, что пистолет оказался самодельным.

А в Ростове девочка в ветреную погоду полезла за орехами на дерево грецкого ореха (медики называют его деревом-убийцей за скользкую кору, - прим. авт.) и упала, сломав позвоночник в четырех местах. 15-летнюю школьницу доставили в больницу в сознании с переломами позвоночника в двух местах в грудном отделе и в двух - в поясничном. Также у нее диагностировали три перелома правой ноги, в том числе открытый.

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