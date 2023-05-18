Как с помощью дрона под Ростовом искали 80-летнего пенсионера

Донской спасатель рассказал, как дроны помогают находить потерявшихся людей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сегодня, когда использование в развлекательных целях квадракоптеров в Ростовской области оказалось под запретом, эти устройства помогают инспекторам ГИБДД отслеживать нарушения скоростного режима автомобилистами, а сотрудникам МЧС – следить за ситуацией с ландшафтными пожарами и искать потерявшихся людей.

Начальник Старостаничного пожарно-спасательного отряда Каменского района Ростовской области Михаил Ткачев рассказал, как получить разрешение на полеты, и как он с помощью беспилотного летательного аппарата нашел потерявшегося 80-летнего мужчину из города Шахты.

«КАК ПРОБРАТЬСЯ И ЧТО ЗА ЭТИМ ЛЕСОМ»

Когда дрон поступил на вооружение, Михаил сразу научился управлять этим непростым аппаратом и стал использовать при каждом удобном случае.

- Мы его применяем, если кто-то в лесу теряется или ночью на машине собьется с дороги, - поясняет спасатель Михаил. – Тогда сразу поднимаем аппарат в воздух и ищем. Люди могут говорить, что находятся в одном месте, а на самом деле они - в другом. Также дрон применяется для оценки ситуации, чтобы понять, где и что в Ростовской области горит.

Случается, что автомобилисты застревают в песках, поехав на природу или за грибами. Тогда они звонят спасателям. Если связи нет, то они обращаются в пожарно-спасательную часть по телефону 112.

- И сотрудники службы уже звонят нам. Я разговариваю с застрявшими, выясняя, по какой дороге они заезжали, - рассказывает собеседник. – А потом приезжаю на место и понимаю, что их там нет: неправильно объяснили. Я прошу их включить аварийку и поднимаю квадрокоптер вверх. Так с высоты и вижу, где эти люди находятся, вижу, как к ним проехать.

Если же лес загорелся, то с помощью квадрокоптера можно отследить: откуда идет дым, какие очаги появились, как туда пробраться и что за этим лесом.

В Ростовской области с 22 декабря запретили использовать беспилотники вне госзадач. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Однако просто так запустить беспилотный летательный аппарат в регионе не получится даже у спасателей. Каждый раз перед полетом приходится связываться с командованием в Ростове-на-Дону. Когда там «дадут добро», тогда дрон и запускается, если не дадут – то останется на земле.

«А ЧЕГО ВЫ МЕНЯ ИЩИТЕ?»

Однажды потерялся пожилой житель города Шахты. Вышел из дома и пропал. Спасатели кинулись на поиски. Поиски шли всю ночь.

- Мы его искали-искали, - вспоминает собеседник. – С вечера до самого утра прочесывали весь лес. С помощью дрона отслеживали, какое расстояние прошли. Я ребятам говорю, что мы прошли его целиком, поэтому его здесь точно нет...

Потом оказалось, что пенсионер ушел за пять километров от леса в другую деревню, опасаясь лающих собак. Он удивленно спрашивал спасателей: «А чего вы меня ищете-то?».

Все же нашедшийся дедушка-потеряшка, как его называет Михаил, был рад такому вниманию к себе и всех спасателей поблагодарил за участие в его судьбе.

- Дай Бог им здоровья и успехов! - сказал пенсионер.

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