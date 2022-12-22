В Ростовской области с 22 декабря запретили использовать беспилотники вне госзадач

Жители Дона и Кубани часто задействуют дроны для обработки своих земель. Фото: Аца КОШТЭ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел ограничительные меры в сфере транспорта, которые начали работать с 22 декабря. Теперь на территории региона запретят запускать беспилотники.

Руководитель ростовского учебно-авиационного центра беспилотных систем Владимир Гордиенко рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», кому с 22 декабря будет разрешено использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также, какими альтернативными технологиями смогут воспользоваться донские аграрии, которые активно задействуют беспилотники — агродроны — для обработки полей химикатами и удобрениями.

ГУБЕРНАТОР ЗАПРЕТИЛ БЕСПИЛОТНИКИ

Беспилотные летательные аппараты, более широко известные как дроны, представляют собой воздушные судна без пилота, экипажа или пассажиров на борту. Управляются они с помощью наземного контроллера и системы связи. Запрет на их использование в донском регионе был введен с четверга, 22 декабря.

- Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта, - прокомментировал Василий Голубев. - Делаем это, опираясь на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства. Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА АГРОДРОНЫ

Руководитель ростовского учебно-авиационного центра беспилотных систем Владимир Гордиенко уточнил, что в Ростовской области и Краснодарском крае для обработки полей сегодня активно применяются агродроны. Это те же самые беспилотники, но снабженные функцией распыления удобрений или химикатов.

Сегодня для их использования в хозяйстве требуется отправить обоснованное прошение к начальнику отдела использования воздушного пространства Южного межрегионального территориального управления Росавиации.

- Если отдельное хозяйство обоснует необходимость использования агродронов и попросит разрешить применять их на отдельных территориях, то такое разрешение могут выдать, - отмечает специалист.

По словам Владимира, жители Дона и Кубани часто задействуют дроны для обработки своих земель. В то время, как приезжающие на обучение в Ростов белгородцы, саратовцы и воронежцы используют БПЛА по-другому. С помощью беспилотников они фотографируют посевы, чтобы определить качество всходов.

ВОЗДУШНЫЕ ПОДУШКИ ВМЕСТО ДРОНОВ

Специалист рассказывает, что на замену запрещенным беспилотникам могут прийти уже применяемые аппараты на воздушных подушках, которые на само деле и не выходили из употребления. Это своего рода трактора на надувных колесах, которые раскидывают свои штанги в сторону на 25 метров.

- На них установлена аппаратура автопилота. Эти тракторы ползают по полю без участия человека, - поясняет Владимир. - И это хорошо, потому что яд от отравы вредит организму. Многие хозяйства их используют для борьбы с вредителями.

При этом путь таким тракторам прокладывает спутник: доехали до края — развернулись и заново поехали. Но так, чтобы не перекрыть уже пройденную дорожку. Как раз с помощью такой спутниковой навигации можно будет частично заменить запрещенные малую авиацию и беспилотники, считает эксперт.

КОГДА МОЖНО БУДЕТ ЗАПУСКАТЬ

Руководитель ростовского учебно-авиационного центра беспилотных систем Владимир Гордиенко считает, что сейчас жителям Дона остается лишь ждать, когда зона проведения спецоперации отодвинется от границ Ростовской области. Тогда будет разрешен полет любых летательных аппаратов — как больших, так и маленьких.

Нужно каждые десять дней следить за ситуацией — с такой периодичностью Росавиация продлевает ограничение на полеты. При этом штраф за нарушение правил полета на Дону составит 50 тысяч рублей — для физических лиц и 300 тысяч — для юридических лиц.

Однако, по словам собеседника, добро на обучение беспилотным системам сегодня могут получить допризывники. Но для этого нужно запрашивать спецразрешение в региональном отделении ДОСААФ. В рамках образовательной программы Владимиру тоже разрешается учить воспитанников практике управления дронами, но только в крытом манеже.

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