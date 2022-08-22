Ростовский производитель беспилотников в августе попал под санкции Канады

Ростовский завод производит беспилотник "Горизонт ЭЙР S-100" Фото: Аца КОШТЭ

Канада в августе 2022 года включила ростовского производителя беспилотников в санкционный список из-за проведения специальной военной операции России. Спустя две недели после этого гендиректор данного предприятия Виталий Мазин сложил свои полномочия, временно передав их Олегу Ланчикову. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

По данным издания, основными акционерами компании-производителя беспилотников сейчас остаются сыновья Мазина. Примечательно, что ростовский завод уже попадал ранее под санкции. Великобритания внесла его в санкционные списки за доставку грузов вооруженным силам Мьянмы, где в феврале 2021 года к власти пришла военная хунта. Тогда страны Запада осудили госпереворот и ввели в отношении страны санкции и запрет на поставку вооружения.

В то же время оппозиция выявила тех, кто поставлял стране оружие. Выяснилось, что ростовский завод поставил детали и полномасштабную учебную модель для беспилотных летательных аппаратов Camcopter S-100. Собственником оборудования была австрийская компания, организовавшая поставку через российскую компанию. Ростовское предприятие же сейчас выпускает беспилотник «Горизонт Эйр S-100», который является копией австрийского аппарата, производимого по лицензии.

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