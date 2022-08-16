У ростовского производителя судовых радиолокационных станций сменится президент

На время должность президента фирмы перешла к действующему председателю компании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону совет директоров компании «Горизонт», производящей судовые навигационные радиолокационные станции, прекратил полномочия своего президента Виталия Мазина по его личной инициативе, сообщает еженедельник «Город N».

Со вторника, 16 августа, на время должность президента фирмы перешла к действующему председателю компании Олегу Ланчикову. На международной выставке «Иннопром-2019» компания представила мобильный комплекс контроля и обнаружения беспилотников «Патриот-Бекас».

По итогам прошлого года выручка фирмы выросла на 32% до 2,16 миллиардов рублей, а чистая прибыль — более чем в два раза, составив 628,2 миллиона. рублей.

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