В Ростове родители 10 дней разыскивают пропавшего сына

Семья не может найти пропавшего Сергея с 8 мая. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожилые родители разыскивают без вести пропавшего сына, от которого нет новостей уже десять дней. В редакцию «КП — Ростов-на-Дону» обратилась сестра 39-летнего Сергея Чижмы. Она и родители ищут мужчину, от которого нет вестей с 8 мая.

Как рассказала сестра Юлия, Сергей снимал комнату в коммуналке в Александровке.

- У него семья — жена и младший ребенок живут в Мартыновке, а сам был в Ростове на заработках. Жил какое-то время у родителей, а потом переехал в коммунальную квартиру, - рассказывает Юлия. - На телефоне у него барахлил динамик, и созвониться с ним не могли, но регулярно списывались. А тут с восьмого мая - телефон выключен, в соцсетях не появлялся.

Сергей работает в Ростове. Фото: предоставлено семьей пропавшего

Родители Сергея побывали в съемной комнате, сына не нашли и написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.

- Написала всем его друзьям в соцсетях, с кем он общался, спросила, может, кто-то что-то знает, - делится сестра. - Родители даже представления не имеют, куда он мог деться. Он до этого говорил, что должны набирать бригаду куда-то ехать, а он разнорабочий, но еще в поездку не собирался.

У мужчины худощавое телосложение. Фото: предоставлено семьей пропавшего

Сестра назвала приметы брата.

Сергей Викторов Чижма. Дата рождения: 17 ноября 1984 года.

Худощавый, рост 170 см, карие глаза, волнистые темные волосы - коротко стриженные, заметный шрам над левой бровью, предположительно был в джинсовой куртке с белым воротником, темно-синие джинсы, кроссовки бордовые.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего мужчины, родные просят сообщить им. Номер сестры Юлии +7-918-678-06-44.

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