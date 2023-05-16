«Связалась с дурной компанией»: 21-летнюю глухую ростовчанку ищут уже больше месяца друзья и волонтеры

В Ростове разыскивают девушку, которая пропала в начале апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону пропала девушка - 21-летняя Даниэла Кузьмина. О ее исчезновении заявили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Девушка вышла из дома седьмого апреля и с тех пор на связь больше не выходила. Также не появлялась Даниэла и в соцсетях. Хотя раньше, говорят ее знакомые и друзья, она, хотя бы раз в день, да заглядывала на страничку.

ЛЮБИТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Тем более для Даниэлы Сеть была способом не только занять время, но еще и почувствовать себя такой, как все. Дело в том, что девушка - глухонемая.

- Но, несмотря на недуг, у нее были друзья и подруги. Была и работа – Даниэла трудилась в сетевом гипермаркете, - продолжает знакомая ростовчанки.

Судя по соцсетям, пропавшая ростовчанка вела активный образ жизни: любит прогулки на свежем воздухе и эксперименты с имиджем.

О Даниэлле нет вестей с седьмого апреля. Фото: "Лиза Алерт"

ПРОПАЛИ ВСЕ ФОТО

При этом, уверены близкие, сбежать из дома в поисках приключения девушка просто не могла. Друзья переживают, что с нею могла произойти беда.

- В последнее время она стала выкладывать в соцсетях фотографии женщин в платках. Писала посты о браке, семье. Потом в один момент удалила всю фотогалерею, оставив лишь портрет женщины в платке, - рассказывает знакомая пропавшей. - А чуть позже вновь залила свои фото в соцсеть.

Спустя время ее знакомые обратили внимание еще на одну странность.

- Мне кажется, она связалась с дурной компанией. Я часто видела, как Даниэла гуляет с подозрительными людьми в районе автовокзала на Шолохова, - отмечает приятельница.

ВАЖНО!

Приметы Даниэлы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза – серые.

АЛЛО!

Если у вас есть информация о девушке, просьба сообщить по телефону 112.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице три недели волонтеры и полиция искали 31-летнюю женщину. Она вышла из дома всего на час, по делам, оставив шестилетнюю дочь с бабушкой. С того момента известий о ней не было.

Ее искали и волонтеры, и полиция. К счастью, эта история оказалась с хорошим концом. Женщину нашли, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным регионального следкома, ростовчанка гостила у знакомого.

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