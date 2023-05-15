В Ростове больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку

Волонтеры больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону разыскивают 21-летнюю Даниэлу Кузьмину, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушка исчезла седьмого апреля. Она вышла из дома, с тех пор известий о ней нет.

Даниэла Кузьмина пропала седьмого апреля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Как рассказали волонтеры, у Даниэлы – инвалидность. У девушки полностью потерян слух.

Приметы Даниэлы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза – серые.

Если у вас есть информация о девушке, просьба сообщить по телефону 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малышка все время плачет и просится к маме»: стали известны подробности исчезновения 31-летней ростовчанки

31-летняя ростовчанка вышла из дома по делам и пропала. Вестей о молодой маме нет уже три недели (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове пропавшая без вести 46-летняя беременная женщина попала на камеры уличного наблюдения

В последний раз ростовчанка выходила на связь с родными 16 января [видео] (подробнее)