В Ростове больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку

Волонтеры больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону разыскивают 21-летнюю Даниэлу Кузьмину, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушка исчезла седьмого апреля. Она вышла из дома, с тех пор известий о ней нет.
Даниэла Кузьмина пропала седьмого апреля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Как рассказали волонтеры, у Даниэлы – инвалидность. У девушки полностью потерян слух.
Приметы Даниэлы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза – серые.
Если у вас есть информация о девушке, просьба сообщить по телефону 112.
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