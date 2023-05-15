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НовостиОбщество15 мая 2023 10:50

В Ростове больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку

Она вышла из дома и не вернулась
Анна ШИЛЯЕВА
Волонтеры больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку

Волонтеры больше месяца разыскивают 21-летнюю девушку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону разыскивают 21-летнюю Даниэлу Кузьмину, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушка исчезла седьмого апреля. Она вышла из дома, с тех пор известий о ней нет.

Даниэла Кузьмина пропала седьмого апреля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Даниэла Кузьмина пропала седьмого апреля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Как рассказали волонтеры, у Даниэлы – инвалидность. У девушки полностью потерян слух.

Приметы Даниэлы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза – серые.

Если у вас есть информация о девушке, просьба сообщить по телефону 112.

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