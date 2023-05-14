«Малышка все время плачет и просится к маме»: стали известны подробности исчезновения 31-летней ростовчанки

Волонетры распростарнили ориентровки с информацией о пропавшей ростовчанке Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Ростове-на-Дону разыскивают 31-летнюю женщину. Она пропала 22 апреля. С этого времени на связь с семьей женщина не выходит.

СКАЗАЛА, ЧТО ВЫЙДЕТ ИЗ ДОМА НЕНАДОЛГО

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с мамой пропавшей. По словам Елены, она живет вместе с пропавшей дочерью и шестилетней внучкой.

В день исчезновения мать должна была встретиться со знакомым.

- У нее ломался телефон и она на время взяла гаджет у приятеля. 22 апреля дочь договорилась о встрече с ним, чтобы отдать мобильный, - рассказывает Елена.

Дочь сказала, что выйдет из дома ненадолго. Через час она так и не пришла. Потом Елена получила от нее сообщение: «Буду чуть позже».

- И все, дочь я больше не видела. Внучка постоянно спрашивает о ней. Малышка все время плачет. Просится к маме. Дошло до того, что внучка винит себя в ее пропаже. Я говорю, что она ненадолго уехала, а у самой душа болит, - продолжает Елена.

По словам ростовчанки, дочь просто не могла взять и исчезнуть.

«НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТ О ДОЧЕРИ»

- Даже если бы она вдруг и уехала, то обязательно спросила бы за малышку. Она никогда не забывает о дочери, просто живет ею, - делится Елена.

Женщина написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам. Елена верит, что с дочерью ничего страшного не случилось и скоро ее найдут.

В день пропажи на ее дочери была желтая куртка, зеленые джинсы и белые кроссовки.

Приметы ростовчанки: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-зеленые.

- Просим сообщить любую информацию о ее месторасположении по телефону 112, - обратились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» к ростовчанам и жителям области.

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