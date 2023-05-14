В Ростове три недели разыскивают 31-летнюю женщину

Кристина Лысоченко исчезла 22 апреля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Ростове волонтеры поискового отряда вот уже три недели ведут поиск молодой женщины. 31-летняя Кристина Лысоченко исчезла 22 апреля. Она вышла из дома, а обратно так и не вернулась. С тех пор известий о ней нет.

В день пропажи на Кристине была желтая куртка, зеленые джинсы и белые кроссовки.

Приметы ростовчанки: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серо-зеленые.

- Просим сообщить любую информацию о ее месторасположении по телефону 112, - обратились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» к ростовчанам и жителям области.

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