В Ростовской области без вести пропала 40-летняя женщина

Влада Капичун вышла из дома 27 марта в Тацинском районе. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 40-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Влада Капичун вышла из дома 27 марта в Тацинском районе. После этого связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, а позже к поискам подключились волонтеры. Волонтеры прочесывают все районы области.

Рост пропавшей - около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы ниже плеч и серые глаза. В чем была одета женщина неизвестно.

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