Почему в Ростовской области резко выросло число смертей от передозировки наркотиками, объяснил специалист

Специалист, работающий с зависимыми, назвал несколько причин роста смертности от отравления запрещенными веществами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувший год в Ростовской области число смертей от передозировки наркотиками увеличилось почти в два раза - 187 случаев, и это на 84 больше, чем годом ранее.

Как сообщает сайт правительства региона, где опубликован ежегодный доклад о наркоситуации на Дону, среди погибших есть и подросток — девушке было всего 16 лет. В отчете говорится, что на рост показателей повлияли миграционные потоки.

"ПРИЧИН - НЕСКОЛЬКО"

- В регион везут неизвестно откуда и распространяют по закладкам синтетические наркотики. Порой с таким составом, что после их употребления погибают. Встречаются и такие случаи, - комментирует руководитель областной общественной организации «Ростов без наркотиков», член Общественной палаты Ростовской области и общественной наблюдательной комиссии региона Станислав Горяинов.

Одна из акций, которую проводит "Ростов без наркотиков", - "Очистим наши улицы", когда волонтеры закрашивают объявления с рекламой запрещенных веществ. Фото: Личный архив героя публикации

Что касается общего роста количества смертей от передозировки, общественник, который ведет работу с зависимыми, видит и еще несколько причин.

- Молодые люди гибнут от того, что они принимают взрослую дозу, и несформировавшийся организм просто не справляется — сердце не выдерживает, - объясняет общественник.

Другая причина — желание употребить все и сразу.

- Отложил он на завтра дозу, а есть большой соблазн употребить сегодня. Одну, вторую, третью. И этот накопительный эффект приводит к тому, что в какой-то момент человека не станет, - продолжает собеседник.

По мнению общественника, ситуация может повернуться в лучшую сторону, когда все будут неравнодушны к проблеме. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

И, к сожалению, гибель 16-летней девушки от отравления наркотическим веществом — трагедия, но это может быть отражением страшной тенденции, уверен Станислав Горяинов:

- Очень много подростков думают, что, принимая аптечные препараты, с ними ничего не случится - «это же лекарство». Но любое лекарство в больших дозировках может стать ядом. Им нужно больше об этом рассказывать.

МЛАДЕНЦА НАШЛИ В ПРИТОНЕ

Собеседник приводит и шокирующие факты, когда запрещенные вещества употребляли подростки, или от употребления наркотиков взрослыми страдали маленькие дети.

- 34-летняя мама сама употребляла и давала попробовать своим детям 13 и 14 лет, причем вещества там были такие, от которых привыкание наступает с одного раза, - приводит жуткий пример Станислав. - А помните, когда женщина в Ростовской области прошлым летом родила в маршрутке? Ребенка нашли в наркопритоне, кроха лежал под лестницей.

Общественник уверен, бороться с проблемой можно только, преодолев общее равнодушие.

- В одном из районов Ростова прошлым летом чувствовался тлетворный запах. Нескоро мы узнали, что на одной из дач умерли два наркомана от передозировки, - вспоминает историю собеседник. - Тысячи людей мимо прошли, и я тоже, не поняли, что надо быть внимательнее.

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