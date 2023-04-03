В Ростовской области выросло количество смертей от передозировки наркотиками

84,9 % опрошенных никогда не употребляли запрещенные вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год в Ростовской области произошло 187 смертельных отравлений различными наркотическими веществами. Это на 84 случая больше, чем в 2021 году, тогда умерли 103 человека (в 2020 году - 48). Об этом говорится в отчете на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, в прошлом году жертвами запрещенных веществ оказались 167 мужчин (89,3%) и 20 женщин. Также погибла 16-летняя девушка. Случаев смерти детей не отмечалось.

Известно, что после такой статистики в регионе провели опрос. Выяснилось, что 84,9 % респондентов никогда не употребляли «запрещенку», а 81 % из числа тех, кто все-таки пробовал, уже бросили пагубную привычку.

Люди признались, что основными причинами для употребления наркотиков были праздное любопытство и уверенность, что от одной дозы привыкания не будет. В молодежной среде в зависимость попадали «по глупости» (31 %) и из-за желания снять напряжение (19 %).

При этом те, кто еще не пробовал запрещенные вещества, признались, что не будут их употреблять из-за возможности привыкания, ранней смерти или заболевания ВИЧ-инфекцией и гепатитом.

Добавим, на 1 января 2023 года в регионе на учете с диагнозом «наркомания» находились 7,4 тысячи человек, с диагнозом «пагубное употребление наркотиков» - 5,6 тысячи человек.

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