Власти Ростова-на-Дону призвали жителей региона массово вакцинироваться против кори

Защита от кори - только двукратная иммунизация
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Власти Ростова-на-Дону призвали жителей донской столицы и всей Ростовской области массово вакцинироваться против кори. В специальной памятке людям объяснили, почему нужны прививки и как распознать инфекцию.
- В регионе отмечается напряженная эпидситуация по заболеваемости корью. Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства бесплатно. Сделайте вакцинацию сейчас, не откладывая!, - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.
Иммунизации без ограничений по возрасту подлежат:
Те, кто контактировал с больным корью, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививке против кори, не болевшие корью и привитые однократно.
Корь - острое инфекционное заразное заболевание, во время которого у носителя происходит интоксикация, начинаются катаральные явления со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, появляется сыпь.
Передается корь воздушно-капельным путем. Заразиться можно даже не общаясь с больным, а просто находясь в помещении, в котором он до этого присутствовал. Вирус может легко проникнуть в комнату по вентиляционным каналам. А при непосредственном контакте с больным вероятность заражения равняется 98 %.
Инкубационный период составляет от 9 до 21 дня. На 4-5 день от начала заболевания появляются высыпания.
- Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство неблагоприятных исходов вызвано осложнениями. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею, ушные инфекции и пневмонию. У взрослых заболевание протекает еще тяжелее, - напомнили жителям Дона.
Важно:
При появлении признаков кори следует остаться дома и вызвать врача. Не появляйтесь в общественных местах, не заражайте других людей. Специфического лечения от этой болезни не существует. Защита - только двукратная иммунизация.
Напомним, ранее постановление о массовой вакцинации от кори утвердили в управлении Роспотребнадзора. Прививки будут делать с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.
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