Власти Ростова-на-Дону призвали жителей региона массово вакцинироваться против кори

Защита от кори - только двукратная иммунизация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростова-на-Дону призвали жителей донской столицы и всей Ростовской области массово вакцинироваться против кори. В специальной памятке людям объяснили, почему нужны прививки и как распознать инфекцию.

- В регионе отмечается напряженная эпидситуация по заболеваемости корью. Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства бесплатно. Сделайте вакцинацию сейчас, не откладывая!, - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Иммунизации без ограничений по возрасту подлежат:

Те, кто контактировал с больным корью, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививке против кори, не болевшие корью и привитые однократно.

Корь - острое инфекционное заразное заболевание, во время которого у носителя происходит интоксикация, начинаются катаральные явления со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, появляется сыпь.

Передается корь воздушно-капельным путем. Заразиться можно даже не общаясь с больным, а просто находясь в помещении, в котором он до этого присутствовал. Вирус может легко проникнуть в комнату по вентиляционным каналам. А при непосредственном контакте с больным вероятность заражения равняется 98 %.

Инкубационный период составляет от 9 до 21 дня. На 4-5 день от начала заболевания появляются высыпания.

- Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство неблагоприятных исходов вызвано осложнениями. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею, ушные инфекции и пневмонию. У взрослых заболевание протекает еще тяжелее, - напомнили жителям Дона.

Важно:

При появлении признаков кори следует остаться дома и вызвать врача. Не появляйтесь в общественных местах, не заражайте других людей. Специфического лечения от этой болезни не существует. Защита - только двукратная иммунизация.

Напомним, ранее постановление о массовой вакцинации от кори утвердили в управлении Роспотребнадзора. Прививки будут делать с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

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