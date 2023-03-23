В Ростовской области проведут массовую вакцинацию против кори

Прививать будут тех, кто не болел корью и не проходил вакцинацию от этого заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала апреля 2023 года жителей Ростовской области начнут массово прививать против кори. Об этом говорится в постановлении заместителя главы донского управления Роспотребнадзора Екатерины Ергановой.

- В срок с 3 апреля по 31 декабря 2023 года постановляю провести мероприятия по подчищающей иммунизации населения, а также трудовых мигрантов не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках и не болевших корью ранее, - говорится в документе.

Людей обязаны оперативно информировать о вакцинации. Заболевших должны определять как среди детей, так и среди взрослых.

Также на Дону планируют создать комиссии, которые «пересмотрят показания к прививкам против кори». Параллельно с этим требуется подсчитать необходимый объем вакцины и выделить средства не ее закупку.

Добавим, во время иммунизации населения данные о количестве привитых будут поступать в управление Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инфекционист рассказала, насколько опасна ситуация с корью в Ростовской области

Рост заболеваемости опасным недугом снова напоминает дончанам чаще мыть руки, носить маски и не трогать лицо (подробности)