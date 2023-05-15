Стало известно, где пропадала 31-летняя женщина, которую искали с 22 апреля в Ростовской области

Следователи выяснили, где три недели пропадала женщина, которую искали мама, дочка, правоохранители и волонтеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители региона, которые переживали о судьбе 31-летней ростовчанки, пропавшей еще 22 апреля, сегодня выдохнули с облегчением.

В понедельник, 15 мая, стало известно о том, что женщина нашлась. В следственном управлении СК по Ростовской области рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону», где же все это время пропадала дончанка, без которой плакала ее шестилетняя дочка и не находила себе места мама.

ВЫШЛА С ТЕЛЕФОНОМ И ПРОПАЛА

О том, что дочь исчезла, ее мама сообщила в правоохранительные органы 3 мая. Елена (имя изменено — прим. ред.) говорила, что ее 31-летняя дочка брала телефон у приятеля на время, пока сломался ее и отправилась вернуть гаджет. Договорившись о встрече, чтобы отдать мобильный, женщина перестала выходить на связь.

- Внучка постоянно спрашивала о маме, просилась к ней, винила себя в ее исчезновении. Да и я не находила себе места, - откровенно делилась переживаниями Елена.

РАССКАЗАЛА, ГДЕ ЖИЛА

Пропавшую искали полиция, волонтеры, и 14 мая вышли на след...

- По факту исчезновения 31-летней женщины была организована проверка. В ее рамках было установлено ее местонахождение, - прокомментировали в донском следкоме.

В ходе опроса она пояснила следователю, что из дома ушла сама, жила у своего знакомого, и каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось.

- После проведения необходимых проверочных мероприятий по результатам проверки следователем будет принято окончательное процессуальное решение, - добавили в пресс-службе регионального следственного комитета.

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