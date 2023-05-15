В Ростове нашли молодую маму, которую исчезла три недели назад

К поискам женщины подключились и волонтеры, и полиция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове три недели, начиная с 22 апреля, разыскивали женщину, которая на час отлучилась из дома по делам и пропала. Как рассказала мамы ростовчанки Елена, в день исчезновения ее взрослая дочь должна была встретиться со знакомым.

ПОШЛА ОТДАТЬ ТЕЛЕФОН И СЛОВНО ИСПАРИЛАСЬ

- У нее ломался телефон, она на время взяла гаджет у приятеля. 22 апреля дочь договорилась о встрече с ним, чтобы отдать мобильный, - рассказывает Елена.

С того момента дочь перестала выходить на связь.

- Моя шестилетняя внучка постоянно спрашивала о маме. Просилась к ней, винила себя в ее исчезновении. Да и я не находила себе места, - поделилась Елена.

К поискам подключились и волонтеры, и полиция. И вот, наконец, вчера, 14 мая, спустя почти три недели со дня исчезновения, в деле появилась первая зацепка.

ЖИВА И НЕВРЕДИМА

Елена не стала говорить, какая именно. Боялась помешать следствию. А сегодня, 15 мая, ростовчанку нашла полиция.

- Она жива и здорова. Спасибо большое всем людям, которые все это время были с нашей семьей и помогали с поисками, - сообщила Елена.

Тем временем, в Ростове пропала еще одна молодая женщина. 21-летнюю Даниэла Кузьмина исчезла седьмого апреля. Она вышла из дома, с тех пор известий о ней нет.

Как рассказали волонтеры, у Даниэлы – инвалидность. У девушки полностью потерян слух.

Приметы Даниэлы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза – серые. Если у вас есть информация о девушке, просьба сообщить по телефону 112.

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