Какие находки можно найти на территории древнего города Танаис под Ростовом

Танаис – это классический полис, у которого не было четких границ. Фото: предоставлено Николаем Судогиным.

18 мая - Международный день музеев. Один из них, известный на всю страну, расположен в Ростовской области - на территории древнего города Танаис.

БОЛЬШЕ 40 ТЫСЯЧ НАХОДОК

В советское время, да и в 90-е годы, он был очень популярным местом прохождения практики студентами-археологами. Здесь сформировалась своя особенная субкультура, чем-то напоминающая западных хиппи.

В разное время на территории Танаиса и пригородов обнаружили больше 40 тысяч находок. А из-за сохранности комплексов и предметов в них, его нередко сравнивают с римскими Помпеями.

- Огромное поле для изучения и реконструкции жизни самой отдаленной колонии античного мира в середине III века н.э. представляют и материалы из подвалов и жилищ, погибших внезапно при пожаре, - уверяют специалисты. - А самая многочисленная категория находок - амфоры. Так как Танаис на протяжении длительного времени обеспечивал связь античного мира со степным населением обширного региона, география поступлений амфор из различных греческих центров огромна.

Находили тут и древние статуэтки, изготовленные из обожженной глины детские игрушки и изображения многочисленных греческих, римских и варварских богов.

При этом автор и идеолог музея-заповедника Валерий Чеснок на месте древнегреческого города сумел создать вокруг себя атмосферу творчества. Этой весной выдающегося ученого не стало. Как говорят многие, ушла целая эпоха.

Его друг и соратник, председатель правления Регионального общественного фонда «Танаис» Николай Судоргин рассказал корреспонденту «КП–Ростов-на-Дону» о лучших годах заповедника, о будущем здании музея, а также о последних годах жизни Валерия Георгиевича.

Автор и идеолог музея-заповедника Валерий Чеснок. Фото: предоставлено Николаем Судогиным.

СОБСТВЕННОРУЧНО ВЫКЛАДЫВАЛ СТЕНЫ

Николай Судоргин знаком с основателем «Танаиса» с 1981 года. Тогда Чеснок был заказчиком проведения реставрационных работ археологических находок, измерением которых занималась мама Николая. Позже их объединила и совместная.

- Валерий Георгиевич не гнушался сам приходить на площадку с цементным раствором и собственноручно выкладывать стенки из упавших камней, - вспоминает собеседник. - Одно время было принято, что нельзя вносить изменения в исторически ложившиеся строения. Однако в какой-то момент стенки стали докладывать. Поэтому сейчас перед посетителями предстает «продукт достройки» с помощью современного раствора.

Древние жители для возведения стен использовали известковый раствор, современные же исследователи применяют цементный. Поэтому сразу видно, где проходит граница исторической кладки и новодельной.

В советское время «Танаис» стал прибежищем археологов, поэтов и музыкантов. Здесь проводились многочисленные экспедиции, съемки фильмов, выставки. В 1999-м и 2000-м годах в «Танаисе» даже прошли рок-фестивали, которые собрали по тысячи человек.

Поэты сидели в заповеднике сутками, выступали у Башни поэтов. Но эта атмосфера свободы и творчества, считает собеседник, закончилась ровно тогда, когда территория заповедника была ограждена забором, введена оплата за вход, добавились какие-то элементы комфорта. Как сошла на нет и палаточная культура и в Лиманчике, на Черноморском побережье.

РАБОТАЛ ДАЖЕ В ЛЕЖАЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

В последний раз Валерий Чеснок приходил в «Танаис» в 2014 году на Пушкинский праздник. Уже тогда у основателя заповедника начались проблемы со здоровьем.

– Когда в ноябре 2013 года он в один день провел девять экскурсий, у него сел голос. К тому же, еще и простудился, и как следствие – вернулись симптомы неврологического заболевания, которые вылились в болезнь Паркинсона, – поясняет друг и соратник Валерия Георгиевича.

На документах, которые подписывал директор музея, стало заметно, как меняется его почерк. Ему все сложнее и сложнее было контролировать свою руку. Последний раз он подписывал документ, уже лежа. Но даже в таком положении в последние несколько лет Валерий Георгиевич продолжал работать на компьютере. Писать от руки он уже не мог.

Поэты сидели в заповеднике сутками, выступали у Башни поэтов. Фото: предоставлено Николаем Судогиным.

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ ТАК И НЕ ПОСТРОЕНО

На похоронах основателя заповедника, где собралось около сотни его сподвижников, кто-то вспомнил о здании музея, которое так и не было построено.

– До сих пор идут споры: в Минкультуры одни выступали за строительство музея, другие – против, - отмечает собеседник. – Пока был выбран временный вариант – полукруглый ангар. В 2005 году питерский архитектор в Публичной библиотеке презентовал свой авангардный проект вместо того, чтобы сделать такой вариант как в Анапе или Тамани. Сейчас же мне рассказали о новом варианте большого музейного комплекса стоимостью в 300 тысяч рублей за квадратный метр.

В 2022 году строительство здания музея оценили в 70 миллионов рублей. В то время это были гигантские деньги, поэтому проект завернули. Сейчас строительство такого музея оценивается еще дороже, ведь любое «движение» на территории комплекса ведет за собой проведение раскопок.

РАСКОПКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В последние годы на территории заповедника масштабных исследовательских работ не проводилось, археологи тут уже не живут, а появляются «набегами».

В конце 2022 года встала задача проложить водоотвод на Донбасс. И тогда, в январе и феврале 2023 года, археологи снова принялись за исследования, поскольку водоотвод частично прошел по территории заповедника.

- Для проведения исследований нужны деньги, - поясняет Николай Судоргин. – Например, в царской России строительство дороги «Ростов – Таганрог» привело к проведению археологических исследований. Именно тогда на месте города Танаис и были найдены многочисленные артефакты. Исследования продолжились и в Советской России.

По словам исследователя, сам Танаис по своим масштабам гораздо шире, чем действующая территория заповедника, ведь это классический полис, у которого не было четких границ. И жители, селясь на территории, не ограничивали свой выбор центром поселения. Поэтому-то современные ученые не могут сказать, где точно заканчивается древнегреческий город и начинаются степи.

Так что находить интересные факты из жизни проживавших здесь людей еще предстоит.

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