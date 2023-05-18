«Шолоховская весна» 26-28 мая 2023: казачьи забавы, выставка ретро машин и выступление Розенбаума на берегу Дона

На сцене над Доном в этом году выступит Александр Розенбаум. Фото: сайт правительства Ростовской области

Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» 26-28 мая 2023 будет посвящен 118-летию со дня рождения Михаила Шолохова. В этом году мероприятие вошло в пятерку лучших национальных праздников России, сообщается на официальном сайте государственного музея-заповедника им. М.А. Шолохова. Кроме того, праздник отметит 80-летие с начала публикации неоконченного романа «Они сражались за Родину», 80-летие Сталинградской битвы, и 80-летие освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков.

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

Станица Вешенская

10.00 - «Вешенские веснушки» - выступление детских коллективов,

19.00 - творческий вечер: просмотр документального фильма «М.А. Шолохов. Письма в будущее» и концерт.

Станица Каргинская

14.00 - старт «Детской Шолоховской весны»

- Работа выставки «Донбасс непокоренный» Донецкого республиканского краеведческого музея,

- Патриотический флешмоб,

- Майский марш — песенный проход детских коллективов по станице,

- Выставки, мастер-классы народного творчества и ремесел, выступление победителей детского конкурса «Читаем Шолохова»,

- Вечерний концерт детских и взрослых коллективов из разных регионов России,

- Праздничный фейерверк.

СУББОТА, 27 МАЯ

Станица Вешенская

- Театрализованная побудка: артисты пройдут по центральным улицам, призывая гостей на центральную площадь станицы,

- Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»,

- Выставка ретро автомобилей «Советский автопром»,

- Работа «Занимательного хуторка» и в казачьих куреней,

- На двух сценах центральной площади будут проходить концерты фольклорных коллективов, а «песенные поляны» будут организованы по всей территории праздника.

- Книжная аллея» на Усадьбе М.А. Шолохова с читательским уголком и островком буккроссинга, возможностью подписать и отправить открытку родным и близким из дома писателя.

- Экскурсии и мастер-классы в усадьбе М.А. Шолохова, Литературном музее и Старом доме Шолоховых,

- Этнографические выставки «Донские ремесла» и «Лето Господне у казаков»,

- Новая выставка «Не осудите, братья, брата» в выставочном центре «Народный дом»,

- Автобусные экскурсии к объектам музея в Каргинской и Кружилинском, а также живописный Лебяжий Яр.

- Вечерний гала-концерт на набережной реки Дон «Судьба человека – судьба России». В финале выступит Александр Розенбаум.

- Яркий фейерверк.

На главной площади станицы установят огромный экран, транслирующий весь концерт в прямом эфире.

Для того, чтобы как можно больше гостей могли попасть в амфитеатр на набережной, 27 мая пройдет розыгрыш пригласительных билетов на гала-концерт среди гостей праздника.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

Станица Вешенская

Фольклорно-этнографическая программа «Мы - донские казаки» на территории музейной конюшни.

- Яркое конное выступление,

- Выступление фольклорных коллективов,

- Казачьи мастер-классы, игры и забавы,

- Возможность познакомиться с традициями донского коневодства и укладом жизни казачества.

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