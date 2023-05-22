Эмоциональный стриптиз от учителя математики, веселый физрук и кактус вместо ромашек: самые запоминающиеся истории своего Последнего звонка вспомнили выпускники прошлых лет

В этот день ребят ждут смех, слезы, красные ленты, белые банты, и, конечно, она приятная грусть. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Уже завтра, 23 мая, для большинства донских старшеклассников прозвенит Последний звонок.

В преддверии праздника поговорили с ростовскими выпускниками прошлых лет. Ростовчане вспомнили, как проходил их Последний звонок, а также поделились смешными, забавными и трогательными историями.

Последний звонок один из главных праздников для выпускников. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В ЧУЛКАХ - НА СЦЕНУ

- Несмотря на то, что школу я окончила больше семи лет назад, воспоминания об этом прекрасном времени до сих пор живут в сердце, - начинает рассказ Анна. – Помню, как под чутким руководством учителя математики целых две недели мы готовились к Последнему звонку. Помню, как за несколько дней весь класс предупредили: у мальчиков - костюмы, светлые рубашки и галстуки, у девочек - строгие юбки и белые гольфы. И, судя по дресс-коду, какого-то яркого безумства не ожидалось.

Вообщем, решили мы: главное пережить день, дальше - экзамены и прощай школа. К 10 утра народ собрался на линейке. Под песню «Когда уйдем со школьного двора...», раскрасневшийся от жары директор бегал из стороны в сторону, а завучи в сотый раз поправляли парадный начес. Родители же в свою очередь стыдливо зевали в «кулачок».

В этом сюжете не хватало лишь Ленки, именно ей поручили открывать мероприятие от лица школьников. И какого же было удивление народа, когда отличница явилась в короткой клетчатой юбке и черных кружевных чулках. Вид стал шоком не только для учителей, но и для ее мамы. Чтобы как-то сгладить ситуацию, математичка выбежала в центр зала и заслонила девчонку своей широкой спиной. Думаю, этот выпуск запомнили абсолютно все.

После праздника всех ждет череда ЕГЭ. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

СИЛА ШКОЛЬНОЙ ЛЮБВИ

А вот ростовчанка Эльвира вспомнила, что десять лет назад во время Последнего звонка ее однокласснице сделали предложение:

– Училась в нашем классе сладкая парочка. Буквально с 9 класса они сидели и гуляли вместе, задания и те делили поровну. Эдакая пубертатная романтика.

Если честно, многие были уверены: едва закончится школа и разбегутся. Ведь Таня хотела поступить в ростовский мед, а Димка метил в столичный вуз. За день до праздника одноклассник не находил себе места: нервничал, почти ни с кем не общался и стал каким-то подозрительным.

И вот, день Х настал. Едва директор закончил с торжественной речью, Дима попросил передать микрофон. Ну, думаем, сейчас поблагодарит педагогов и вернется на свое место. Но тут одноклассник что-то шепнул на ушко диджею, и через секунду в колонке раздался знакомая композиция из «Титаника». Со слезами на глазах Дима стал рассказывать, как сильно любит Таню, сравнивать себя с Ди Каприо, а ее - с Кейт Уинслет.

Действие длилось около минуты, заставив прослезиться даже самых циничных из нас. Едва Уитни Хьюстон «допела», парень достал из кармана коробочку, встал на одно колено и произнес: «Дорогая Таня, зачем тебе универ? Выходи за меня!». Растроганная Танюша выкрикнула довольное: «Да!». И, что вы думаете? На следующий же год они реально поженились. Сейчас вот воспитывают двоих сыновей. Такая она - сила школьной любви.

По доброй традиции ребята дарят учителям цветы. Фото: Мария ЛЕНЦ

ХОТЕЛИ РЕСТОРАН, А ПОЛУЧИЛИ - ШОУ

А вот воспоминания еще одного ростовчанина:

- Дело было 5 лет назад, - рассказывает Дмитрий. – Перед Последним звонком стали уговаривать родителей на крутой праздник в ресторане. Конечно, сумма не маленькая - по три тысячи с человека, но и повод - раз в жизни бывает.

Спустя неделю мамы и папы сдались. А чтобы не было никаких обид, пригласили весь педсостав - от директора до трудовика. Тогда мы еще не понимали, что это билет на самое легендарное шоу в истории школы.

Первой под влиянием «беленькой» сдалась математичка. Накатив очередную рюмку, как завещали классики, Клара Васильевна устроила эмоциональный стриптиз. Вместо тоста учительница стала кричать, что вся эта алгебра ей хуже горькой редьки, и, вообще, в молодости она мечтала стать актрисой.

Следующим заложником алкоголя стал физрук, который выпив все добрые запасы коньяка вышел в центр зала и стал отплясывать с мамами под треки группы «Ленинград».

Вишенкой на торте майского безумства стало признание директора школы, который вот уже лет десять не ровно дышит к завучу Татьяне Геннадьевне. Пригласив даму на танец под «Одинокую ветку сирени», он признавался ей в любви.

По рассказам родителей, вакханалия продолжалась до самого закрытия. Жаль, что мы ушли едва на часах стукнуло двенадцать. У кого тут праздник, непонятно.

Некоторые ребята хотят выделиться ярким нарядом. Фото: Мария ЛЕНЦ

«НАДЕЮСЬ, ОН ТАКОЙ ЖЕ ЯДОВИТЫЙ»

Еще одной интересной историей поделилась Татьяна:

– На Последний звонок родители принялись заказывать цветы на весь педсостав, а выбор букета для классного руководителя решили поручить нам. Устроили мы в общем чате жаркие обсуждения, одни кричали: «покупай пионы, и дело с концом», другие голосовали за что-то практичное, ну, а третьи, накидывали безумного креатива. Всем нам этим букетом хотелось подчеркнуть уникальную натуру Беллы Аркадьевны: ее ершистый нрав, изысканные и в то же время бесцеремонные манеры, чувства юмора и стать. Едва увидели один из вариантов в цветочном магазине, стало понятно: «Надо брать!».

На празднике, как по сценарию, рассказали стихотворения, покружили в вальсе, спели пару песен. И, вот, близился момент вручения цветов. Учительнице литературы – сирень, математики – ромашки, истории – гладиолусы. И вот настал черед сюрприза.

Из гримерки одноклассник вынес высокий пакет с мексиканским кактусом. Вручая его, он произнес: «Этот цветок отражает всю силу вашего характера, Белла Аркадьевна».

Учительница, конечно, удивилась, но почти сразу нашлась, что ответить: «Надеюсь, он такой же ядовитый. Буду пугать им ваших потомков».

В этом году в Ростовской области последние звонки пройдут 22 и 23 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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