Синоптики обещают хорошую погоду для прогулок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 20-21 мая принесет практически летнюю жару. Но, как уже мы привыкли в этом мае, на выходных пройдут дожди с грозами, и не обойдется без сильного ветра. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону оба дня ожидается переменная облачность. В субботу, 20 мая, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16 градусов, днем +25-27.

В воскресенье, 21 мая, вечером пройдет кратковременный дождь и гроза, в остальное время обойдется без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы 12-14, при грозе порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16, днем +21-23 градуса.

В Ростовской области на выходных также будет облачно. В субботу без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, местами и по югу порывы до 12-14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +11-16, местами опустятся до +7, днем +23-28.

В воскресенье ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами, в том числе при грозе, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13-18 градусов, местами до +8, днем +18-23, по северу до +28.

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