В Ростовской области участковый заковал в наручники четвероклассника

Полицейский столкнулся с неприятностями после того, как в воспитательных целях использовал наручники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/daily/27505.5/4765294/В Ростовской области в одной из школ произошел неприятный инцидент, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона. Там участковый на глазах у других школьников надел на 10-летнего мальчика наручники.

Как рассказал собеседник, все началось с того, что из раздевалки для девочек из карманов пропали наушники, деньги и электронные часы. Последние оказались «умными». Школьница по телефону посмотрела, где они, и навигатор привел в другой класс. Учительница начала опрашивать учеников, и те признались, что забрали вещи у девочек из «параллели», пока те занимались физкультурой.

Выяснилось, что среди мальчишек, проникших в раздевалку, оказался и Саша (имя изменено – прим. ред.). Его частенько вызывали в кабинет к директору за плохое поведение.

Взрослые, у чьих детей вытащили гаджеты, не стали писать заявление, но участкового все же вызвали.

- Просто хотели, чтобы он провел профилактическую беседу, - пояснили «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» в школе.

Участковый, видимо, чересчур проникся возложенной на него ответственностью. И решил наглядно продемонстрировать детям, к чему может привести криминальная дорожка.

По предварительным данным, полицейский надел на самого дерзкого из компании мальчиков ребенка наручники, надеясь, что эта картинка станет поучительной для всех школьников. В этот момент пришла мама того самого четвероклассника. Ей очень не понравился такой воспитательный метод. И женщина написала заявление в полицию теперь уже на стража порядка.

- Теперь в отношении участкового начата внутренняя проверка, - рассказал источник.

«КП-Ростов-на-Дону» запросил официальный комментарий по теме в донском главке. Как только нам его предоставят, мы сразу же опубликуем его на сайте.

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