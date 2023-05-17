Под Ростовом участковый из лени подделал подпись зампрокурора города

Участковый не стал рассматривать заявление от местной жительницы и попал под следствие Фото: Тимур ХАНОВ.

В Новошахтинске Ростовской области у местного участкового возникли проблемы с законом, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. По словам собеседника, к неприятностям привели, вероятно, лень и безответственность капитана.

Дело в том, что к нему с заявлением о мелком хулиганстве обратилась местная жительница.

ПОНАДОБИЛИСЬ ПРИНТЕР И РУЧКА

- Участковый отложил заявление в долгий ящик, а когда истекли все сроки, отведенные для проверки, с помощью принтера изготовил постановление о продлении проверки, которое, якобы, выдала прокуратура, - говорит источник издания.

На липовом бланке участковый поставил подпись от имени заместителя прокурора города.

А чуть позже, с помощью того же принтера и обычной шариковой ручки, подделал отказ о возбуждении уголовного дела. Участковый был уверен, что в городской прокуратуре, куда направляются все документы, никто и не заметит липовой подписи.

Однако он просчитался. Фальшивый документ попал на стол к заместителю прокурора города. Сказать, что тот удивился, увидев, как кто-то расписался от его имени, ничего не сказать.

Сотрудник надзорного ведомства сразу понял, что подпись не его. И сообщил об этом вышестоящему руководству.

ЮЛИТЬ НЕ СТАЛ

Участкового позвали в прокуратуру для того, чтобы тот объяснил, что все это значит. Сотрудник полиции, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, не стал юлить и сразу сказал, что действительно подделал подпись.

В отношении участкового начали проверку, во время которой он ушел на пенсию. Тем не менее, в отношении уже бывшего сотрудника полиции завели дело по статье "Превышение должностных полномочий".

- Экс-полицейский находится под подпиской о невыезде, - сказал собеседник издания.

Если дело дойдет до суда, а вину мужчины признают, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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