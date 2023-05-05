«Ребенка кормить надо»: как ростовчанин покупал фальшивые деньги и менял их на настоящие в продуктовых магазинах

В Ростове мужчина расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Советского района Ростова, 40-летний Иван (имена изменены – прим. ред.) остался без работы. Мужчина долго думал, чем заняться, рассылал резюме и ходил по собеседованиям. Но с работой не клеилось.

- А ребенка кормить надо, да и мама у меня пожилая, - скажет он позже оперативникам.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

И тут на глаза Ивану попалось объявление в сети о продаже фальшивых пятитысячных купюр, которые внешне почти не отличаются от настоящих.

В голове у Ивана быстро созрел план. Он решил купить одну банкноту и списался с продавцом. Обговорив условия сделки, Иван перевел оплату, а взамен подучил адрес тайника, в котором была спрятана фальшивка.

Забирать подделку Иван отправился на такси. Сбыл ее на следующий день в одном из сетевых супермаркетов в Александровке. Купил какую-то мелочь рублей за двести, а на сдачу получил настоящие деньги.

Во вкус мужчина вошел быстро. Начал скупать купюры чуть ли не оптом. Однажды приобрел шесть липовых «пятитысячных», заплатив за них 10 тысяч настоящих рублей. Почти всегда сбыт фальшивок проходил гладко. Мужчина менял их на настоящие, покупая всякую мелочь: банку пива, стиральный порошок, рыболовные снасти за 150 рублей. Лишь однажды он чуть не попался.

В одном из магазинов кассир, приняв липовую купюру, попросила мужчину подождать. Женщина решила проверить банкноту на подлинность с помощью специальной машины.

Иван понял, что дело плохо, и быстро ушел из супермаркета. Но после этой ситуации он не перестал проводить аферы. Старался быть аккуратным и не ходить в один и тот же магазин несколько раз.

СЖЕГ ОТ СТРАХА ФАЛЬШИВКИ

В общей сложности Валерий приобрел 14 липовых пятитысячных банкнот, и сбыл 11 из них. Три последних он сжег, испугавшись, что его вычислят.

Эти страхи оказались вполне обоснованными. Правоохранителям, к которым обращались с заявлениями представители магазинов, все же вычислили и задержали ростовчанина.

Свою вину он не отрицал и все рассказал оперативникам.

- Советский районный суд Ростова осудил мужчину за хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации по одиннадцати эпизодам, - прокомментировала помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

Ивана приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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