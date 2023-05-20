«Число комаров и клещей увеличится этим летом»: ростовский эколог рассказал, чем опасны кровопийцы и как с ними справиться

По словам эколога в этом году насекомых будет в два раза больше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весенние выходные - самое время для неспешных прогулок по паркам, пикников и семейного отдыха на природе. Однако вместе с хорошей погодой в городе и окрестностях появляются незваные гости - клещи и комары.

И в этом году, по мнению эколога Александра Грецихина, количество этих насекомых может увеличиться в разы. Причина - частые дожди.

Чтобы насекомые не беспокоили, нужно раскидать вокруг золу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВЫДЕЛЯЮТ ПРИРОДНУЮ АНЕСТЕЗИЮ

- Самый разгар появление клещей и комаров начинается как раз в конце мая, - уверяет Александр Владимирович. – А их контакт будь-то с человеком или животным может закончится плачевно. Например, клещ является переносчиком энцефалита, туляремии, лихорадки-ку и острого инфекционного заболевания риккетсиоза. Попадая под кожу, он питается сукровицей, а в случае длительного нахождения даже способен отложить личинки. Люди для них - сплошная питательная среда.

Чаще всего клещи водятся в местах, где есть зелень. Причем это могут быть как густые заросли, так и аккуратно выстриженные газоны. Чтобы отдых на природе прошел безопасно, в первую очередь нужно позаботиться о подходящей одежде. В идеале это должны быть светлые ткани, на которых заметить вредителя куда проще. Также стоит наглухо закрыть ноги, можно, например, свернуть штанину трубочкой, а поверх натянуть плотный носок. Уже после пикника обязательно проверьте каждый сантиметр тела, если клещ сел на одежду, достаточно стряхнуть или сдуть его.

Кстати, еще одна опасность заключается в том, что при укусе членистоногое выделяет обезболивающее вещество, так называемую природную анестезию. Благодаря его действию человек не всегда понимает, что что-то произошло.

ПОЛЕВЫЕ «ЛАЙФХАКИ»

- В случае если клещ залез под кожу, необходимо срочно его извлечь, - продолжает эколог. – Но сделать это правильно под силу далеко не каждому. Если не уверены в собственных силах, срочно отправляйтесь в больницу. На месте специалисты вытащат паразита, обработают рану, а также введут нужные инъекции. Однако, бывают ситуации, когда до ближайшего травмпункта добираться слишком долго. И в таком случае подойдут «полевые» лайфхаки. Первый, — это традиционное подсолнечное масло, достаточно капнуть его на место укуса. Уже через несколько минут паразит сам вылезет от недостатка кислорода.

Причина большого количества насекомых - частые сезонные дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Вариант номер два - выкручивание. Прекрасная альтернатива, когда под рукой нет масла. Для этих целей подойдет пинцет или самая обычная нитка. В первом варианте нужно захватить выпуклую часть щипцами, во втором, затянуть вокруг нее узелок. Далее схема общая: медленно проворачивайте клеща по часовой стрелке, прямо как винтик. И ни в коем случае не вырывайте вредителя резко, так существует риск, что какая-то его часть останется под кожей. После извлечения необходимо завернуть кровопийцу в ткань, и по возможности, отправить на экспертизу.

ЛЯГУШКИ - ДЕЗИНФЕКТОРЫ

- Комаров тоже следует остерегаться, - уверен эксперт. – Во время нападения насекомое впрыскивает под кожу некий природный разжижитель крови. Причем, если до этого момента самка кусала больное животное или человека, в организме тут же происходят неприятные изменения. Все потому, что микродоза вируса и специфическое вещество смешиваются. Однако до появления серьезных признаков мало кто об этом знает. Более того, бытует мнение, что после первого же контакта с человеком, комар умирает. Но это не так.

Запах гари и дыма больше всего пугают кусачих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Привычное для наших мест насекомое является долгожителем: в течение целого сезона особь может переносить инфекцию не по одному и не по два раза. Список переносимых болезней у жужжащего не меньше, чем у клеща. Среди них: туляремия, вирусная инфекция дирофиляриоз вирусная инфекция, а также лихорадка Западного Нила и японский энцефалит. Единственный природный дезинфектор комаров - лягушки. К несчастью, квакающие нынче в дефиците, даже возле природных водоемов встретить их - большая редкость, что уж говорить о городе.

ЗОЛА - В ПОМОЩЬ

- Кстати, есть прекрасный лайфхак по борьбе с незваными «гостями», и имя ему - пепел, - продолжает собеседник. - На самом деле, по своей природе клещи и комары больше всего бояться пожаров и любого запаха гари. Поэтому, если вы решили провести время за шашлыками, то после их приготовления и того, как мангальная зола окончательно остынет, разотрите ее в мелкую труху, а затем посыпьте зону отдыха.

Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Если же мангал не предполагается, можно взять обычный лист бумаги, свернуть в трубочку и поджечь. Полученной трухой можно протереть нижнюю часть штанин, а при желании - руки и даже шею. Такой способ поможет вам защититься, как от клещей, так и от комаров.

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