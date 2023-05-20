«Дети теперь тоже хотят работать в МЧС»: В Ростовской области спасли козленка, который упал в 12-метровый колодец

«Плачущего» малыша вытащили с помощью альпинистского снаряжения. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростовской области сотрудники МЧС помогли 2-месячному козленку, который упал в 12-метровый колодец. «Плачущего» малыша вытащили с помощью альпинистского снаряжения, сейчас животное находится под присмотром хозяйки.

КАК СПАСАЛИ КОЗЛЕНКА

История этого, без преувеличения, милого спасения произошла в селе Круглое Азовского района. Судя по видео, все происходило поздно вечером, уже были сумерки и потребовались фонари.

Сотрудники экстренного ведомства оказались полностью подготовленными: над колодцем быстро собрали страховочную конструкцию, закрепили снаряжение. Два человека следили за ситуацией, третий - на тросах опустился вниз и поймал козленка. Мужчина аккуратно поднялся с животным наверх и передал его коллегам.

- Всего потребовалось больше часа. На месте работали представители специализированной пожарно-спасательной части Дмитрий Щербаков, Алексей Кузьмин и Дмитрий Примакин, - рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ИСТОРИЯ

Хозяйка питомца-непоседы рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону», что в итоге все завершилось благополучно. Кстати, выяснилось, что самостоятельное путешествие за пределы загона совершил козленок по кличке Макс.

- У нас многодетная семья, в этот момент мы были с детками и не уследили за козленком. Колодец находится на пастбище, обычно он закрыт, но в этот раз, по неизвестной причине, оказался открытым, - рассказала хозяйка козленка.

Женщина добавила, что ее ребята были очень удивлены, когда увидели настоящих спасателей. Теперь юные жители села Круглое тоже хотят работать в МЧС - быть сильными, бесстрашными, а также помогать всем, и животным, и людям.

Юные жители села Круглое теперь тоже мечтают помогать животным и людям. Фото: предоставлено семьей Несчевых

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