Алексей Логвиненко: «Фестиваль «Донская селедка стал ярким событием в области гастротуризма и экологии»

Для жителей Ростова подготовили множество интересных мероприятий и вкусных блюд из любимой донской селедки. Фото: пресс-служба администрация Ростова-на-Дону

Сегодня Ростов-на-Дону вместе со всей Ростовской областью отмечает новый и очень важный праздник - День реки Дон. Для гостей и жителей донской столицы в субботу, 20 мая, подготовили сразу несколько уникальных мероприятий, одним из которых стал гастрофестиваль «Донская селедка», который проходил в Кумженской роще. В фестивале «Донская селедка» приняли участие первый заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Юрий Овчинников, глава Железнодорожного района города Андрей Косенко и директор Департамента экономики Ростова Екатерина Водолазкина.

ДОНСКАЯ СТОЛИЦА ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛА ПРАЗДНИК

- 17 мая этого года губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев подписал постановление о ежегодном праздновании Дня реки Дон каждую третью субботу мая. И сегодня донская столица впервые отметила праздник крупнейшей водной артерии юга страны. Тысячи ростовчан приняли участие в экосубботнике, просветительских акциях и гастрофестивале «Донская селедка», – прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ГАСТРОТУРИЗМА

Отметим, что в Ростове-на-Дону гастрофестиваль «Донская селедка» проходит уже в шестой раз. Мероприятие из года в год пользуется популярностью у жителей и гостей донской столицы. Отведать любимой рыбки сегодня пришли тысячи дончан и гостей из другиз регионов России.

Как заметил глава администрации Ростова, фестиваль - это не только важнейшее событие в области экологии. Он еще является ярким событием в гастротуризме. На фестивале участников ждали интересные конкурсы и увлекательные викторины на знание традиций Дона. Для детей работали специальные игровые зоны. Также для гостей праздника подготовили увлекательную концертную программу. На сцене выступили творческие коллективы с песнями и танцами, а после горожан порадовали номера кавер-группы. Со всех сторон доносилась веселая музыка и ощущался аппетитный аромат вкусных блюд из донской селедки. Все желающие смогли попробовать всевозможные варианты приготовления любимой рыбы — жареную, печеную на углях и, конечно, сваренную на огне ароматную уху.

- Сегодня на фестивале работают 15 точек питания и 12 сувенирных лавок, - рассказала директор Департамента экономики города Екатерина Водолазкина.

Добавим, Ростов один из немногих, кто имеет свой бренд - «Ростов-на-Дону – город со вкусом». Во многом это обусловлено проведением масштабных гастрономических фестивалей в Ростове, в том числе, таких как фестиваль «Донская селедка». Такие гастрофестивали с удовольствием посещают не только жители города и всей области, но и других регионов нашей страны.

- В 2022 году донскую столицу посетили более двух миллионов человек, а в этом Ростов-на-Дону готов принять еще больше гостей, - отметила Екатерина Водолазкина.

КУМЖЕНСКАЯ РОЩА — УНИКАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО

Алексей Логвиненко отметил, что место проведения гастрофестиваля выбрано не случайно, ведь Кумженская роща – это не просто место для отдыха, а еще и уникальное историческое место. Перед фестивалем территорию рощи расчистили — здесь состоялся экологический субботник, в котором приняли участие сотни неравнодушных к экологическому состоянию родного города ростовчан.

- Наша задача после проведения такого массового мероприятия как «Донская селедка» навести здесь порядок. Чтобы этот уголок Ростова оставался чистым, ухоженным и зеленым, радуя жителей города и приезжих, – добавил глава администрации.

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