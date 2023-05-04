«День донской селедки» 14 мая 2023 в Ростовской области: гостей приглашают на праздник в хуторе Пухляковском

Праздник рыбы традиционно собирает много гостей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гастрономический фестиваль «День донской селедки» в Ростовской области пройдет 14 мая 2023 года в хуторе Пухляковском.

День селедки на Дону отмечают уже ежегодно, и праздник традиционно собирает много гостей. Как рассказали в правительстве региона, гостей гастрофестиваля ждет концертная программа, соревнования, мастер-классы. В том числе по стрельбе из лука, ловле донской селедки, ковке металла в кузнице, будет даже возможность помолоть пшеницу.

Желающие смогут купить угощения - жареную и печенную на углях донскую селедку, а также котловую уху, шашлык и другие блюда. А также выбрать сувениры, зайти на ряды напитков с дегустацией, попробовать разные сорта меда.

С 10.00 до 17.00 будут работать музеи и площадки, пройдут мастер-классы.

С 12.00 до 14.00 запланирована концертная программа.

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