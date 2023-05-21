Прогноз на матч «Краснодар» - «Ростов»: как пройдет игра 28 тура Российской Премьер-Лиги

ФК «Ростов» сейчас находится на третьей строке турнирной таблицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 мая, ФК «Ростов» сразится на выезде с «Краснодаром». Матч 28 тура Российской Премьер-Лиги состоится в столице Кубани. Начало встречи в 19 часов по московскому времени. Судьей назначили Артема Любимова.

РАССТАНОВКА СИЛ

Судя по турнирной таблице на сайте ФК «Ростов», донская команда по итогам 27 игр сезона имеет 50 очков, 14 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Клуб находится на третьей строке, впереди ЦСКА и «Зенит».

ФК «Краснодар» после 27 встреч имеет 43 очка, 12 выигрышей, 7 ничьих и 8 поражений.

ПРОГНОЗ

Эксперты считают, что фаворитами встречи будут хозяева. При этом «Краснодар» может сегодня показать более спокойную игру после напряженного матча с «Уралом» за выход в Суперфинал Кубка России. В связи с этим у ФК «Ростов» есть шанс на ничью или, возможно, на победу.

Отмечается, что футболисты «Краснодара» улучшили взаимодействие на поле с приходом нового тренера. Команда по-прежнему старается больше атаковать и вести мяч. Однако отдельные недочеты в ходе матчей все же имеются.

Футболисты ФК «Ростов» до этого уступили в двух мачтах «Сочи» и «Факелу». В 25 туре был ничейный счет 1:1 со «Спартаком». Заметна «усталость» команды, есть вопросы относительно позиционной защиты.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Любители футбола из Ростовской области находятся в некотором недоумении после прошедших встреч. В комментариях на странице в VK донского клуба оставляют совершенно разные комментарии. Есть критика, но в основном болельщики искренне поддерживают команду и желают подопечным Валерия Карпина только победы.

- Хотела не писать, но как же раздражают негативные предсказания. Тогда не болейте за «Ростов», болейте за «Зенит». И вам хорошо, и нам, настоящим болельщикам, лучше. Верю в команду. Еду в Краснодар. Ждем победу, - написала одна из болельщиц.

- Обращаюсь к футболистам ФК «Ростов». Понимаю, что вы уже устали, что вас итак считают героями за уже удачно проведенный сезон, и особого желания играть нет. Все же призываю выложиться в последних матчах и привезти в наш город бронзовые медали. Тем самым вы оставите ваши имена навсегда в сердцах ростовских болельщиков, - обратился в сети к команде житель Ростовской области.

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