Гандболистки ГК «Ростов-Дон» обыграли «Звезду» и вышли в финал Суперлиги

Игру провели на площадке крытого манежа в донской столице. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Сегодня, 20 мая, гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли «Звезду» и вышли в финал Суперлиги. Команды провели матч в донской столице на площадке крытого футбольного манежа. Счет - 40:32 (20:18).

В начале игры открыли счет гости, но вскоре ростовчанки провели ответную атаку. Равная борьба шла примерно до середины первого тайма. Потом донские спортсменки выполнили серию голов, однако игроки «Звезды» постоянно отыгрывались и шли буквально мяч в мяч. На перерыв команды ушли при счете 20:18 в пользу ГК «Ростов-Дон».

В начале второй половины встречи было затишье, но затем ростовчанки завладели преимуществом. Так, например, голами отметились Кристина Кожокарь, Юля Манагарова, Ксения Макеева, Анна Сень и Екатерина Левша.

47% бросков отразила Анастасия Казьменко. Спортсменка в итоге завоевала звание лучшего игрока матча в составе ростовской команды.

- Спасибо сопернику за эти два матча. Было непросто. Благодарен нашим болельщикам за поддержку в такой ситуации. Спасибо девчонкам и тренерскому штабу за то, что вывели на матч команду, которая была готова выполнять поставленные задачи, - прокомментировал итоги встречи и.о. главного тренера «Ростов-Дона» Александр Бурмистров.

Добавим, в финале Суперлиги ГК «Ростов-Дон» сыграет с ЦСКА.

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