Выходя из дома на этой неделе, лучше брать с собой зонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 22-26 мая становится все теплее, но, кажется, весна в свою последнюю неделю решила не жалеть дождей. Нас каждый день ждут осадки, а со среды чаще всего ливни с грозами, да и без порывов ветра не обойдется. Рассказываем подробнее прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 22 мая, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь, гроза, в остальной период без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 7-12 метров в секунду, при грозе с порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем +20-22. Сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник, 23 мая, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13-15 градусов, днем +23-25.

В среду, 24 мая, ночью без существенных осадков: днем дождь, гроза, временами сильный дождь. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем с порывами 12-14 метров в секунду, при грозе до 15-18. В ночные часы столбики термометров покажут +14-16 градусов, днем +22-24.

В четверг ожидается ливень и грозы, температура воздуха ночью составит +14-16, а днем +23-25, ветер поменяет направление на юго-западное и сохранит свою скорость.

В пятницу местами в первой половине дня пройдут ливни, но уже без грозы, температура воздуха понизится на градус, ветер немного стихнет.

А на выходные синоптики снова обещают ливни с грозами.

В Ростовской области на неделе будет переменная облачность. В понедельник днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня и вечером местами ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный и восточный 7-12 метров в секунду, утром и днем в отдельных районах, а также при грозе порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем от +16 до +21, местами до +26. В северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных, местами в южных районах и Приазовье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

В среду в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, гроза, вечером местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, при грозе до 15-18. Температура воздуха ночью +12-17, местами опустится до +7, днем +16-21, местами до +27.

В среду ночью местами, а днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь, в дневные часы местами сильный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-14 метров в секунду , при грозе до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13-18, по северу до +7, днем +17-22, местами до +28.

В четверг и пятницу дожди в регионе также будет дождливо, местами пройдут ливни, при этом температура существенно понижаться не будет. Ветер сменит свое направление на юго-западное, средняя скорость 6-11 метров в секунду.

На последних весенних выходных также ожидаются ливни с грозами.

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