Ростовчанин изнасиловал женщину после знакомства в интернете и заявил, что так повышал ее самооценку

Насильника задержали с поличным Фото: из архива «КП»

Житель Ростовской области покалечил и изнасиловал женщину на одном из донских пляжей. А позже заявил, что тем самым пытался придать ей уверенности в отношениях с мужчинами.

ПЛАКАЛСЯ В ЖИЛЕТКУ

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», Николай и Валентина (имена изменены - прим. ред.) познакомились в популярной социальной сети. Какое-то время они переписывались, потом встретились: гуляли по городу, общались. Новоиспеченный приятель жаловался Валентине на проблемы в личной жизни и на работе, та его утешала и подбадривала.

Позже мужчина и женщина договорились о новой встрече. Николай пришел на свидание нетрезвым, попросил спутницу купить ему пива и сигарет, а затем — предложил пойти на пляж. При этом заметно нервничал.

— Когда стемнело, подвыпивший приятель начал приставать к Валентине: хватать за ноги, стягивать вещи... Та просила его успокоиться, говорила, что секса между ними не будет. Николай рассвирепел, — рассказал источник издания.

Он начал кричать на нее, угрожать. Потом ударил женщину в челюсть, а когда она упала на землю, продолжил избивать руками и ногами. После этого затащил беспомощную жертву в кабинку для переодевания...

Все это произошло на глазах двух подростков, которые и вызвали полицию.

С ГЕМАТОМАМИ И ПЕРЕЛОМАМИ

Полицейские застали Николая прямо в процессе. Он попытался убежать, но его сразу скрутили. Руки у задержанного были в крови. В кабинке лежала полураздетая Валентина с залитым кровью лицом. Она тяжело и с хрипами дышала. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

— В больницу Валентину привезли в полубессознательном состоянии. Множественные переломы и ушибы лица, черепно-мозговая травма... Казалось, на бедняжке не осталось живого места. Первое время она даже не узнавала родственников, - сообщил источник издания.

В тяжелом состоянии жертву насильника доставили в больницу Фото: из архива «КП»

Тот, кто физически и морально искалечил ее, даже не попросил прощения и не предложил компенсировать вред. Более того, во время допроса ему хватило наглости выставить себя эдаким спасителем женщины. Мол, Валентина считала себя дурнушкой, жаловалась, что мужчины не обращают на нее внимания, вот он и решил придать ей уверенности в женской привлекательности.

Только вот теперь после такой «терапии» ей требуется помощь психолога и лицевого хирурга. Причем восстановить внешность полностью вряд ли удастся.

Дело об изнасиловании рассматривалось в закрытом судебном заседании. Николай был признан виновным и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"60% изнасилованных стыдятся обращаться в полицию"

По словам ростовского психолога Артуша Даниеляна, жертвам насилия важно найти поддержку и обратиться за помощью к специалисту. Иначе может возникнуть ряд проблем в том числе недоверие и сексуальное отвращение к мужчинам вплоть до выбора однополых отношений.

— По статистике в России 60 процентов изнасилованных девушек стыдятся обращаться в полицию, - подчеркивает Артуш Даниелян. - Но от этого им может стать только хуже. Существует такое понятие как справедливая эмоциональная компенсация. Обидчик должен понести наказание, чтобы жертва почувствовала себя отмщенной. В противном случае, женщина может отыгрываться на слабых мужчинах. Вот только ощущение власти будет давать ей лишь временное облегчение. Другой вариант — она займется самобичеванием, будет во всем винить себя, искать утешение в алкоголе или наркотиках.

Насильника приговорили к пяти года лишения свободы Фото: Из архива "КП".

НА ЗАМЕТКУ

Ногти, шпильки, колено

Генерал полиции, инструктор РФ киокушинкай каратэ-до Михаил Молоканов советует женщинам быть готовыми к встрече с злоумышленником. Ведь даже искушенному мастеру боевых искусств сложно дать отпор при внезапном нападении. Так что лучше подумать об этом заранее.

По словам собеседника, злоумышленник всегда ведет себя подозрительно и, если чутье подсказывает, что нужно делать ноги, — стоит к нему прислушаться. Если не успели сбежать, придется спасаться.

— Сегодня в магазинах — большой ассортимент средств самообороны. Но прежде чем приобрести электрошокер, газовый баллончик или складной нож, лучше изучить законодательство, - советует генерал полиции. - Что касается самообороны, то самый болезненный прием — дать негодяю коленом в пах несколько раз. Если на мужчине не джинсы, а легкие брюки, с силой сжать руками мошонку. Действенный способ - воткнуть в глаза длинные ногти или указательные пальцы. С той же целью можно использовать ключ или ручку.

Старое проверенное средство — наступить шпилькой на вражескую ногу. А еще — быстро снять обувь и вонзить каблук в глаз или ухо. Можно кусать злоумышленника за открытые участки тела. Вернее, даже не кусать, а по-звериному впиваться.

- Важно поднять много шума. Для этого можно приобрести карманную сирену в виде брелока, которая продается во многих интернет-магазинах. Или положить в сумочку обычный свисток. В случае опасности его звук и крики жертвы привлекут внимание прохожих и отпугнут нападающего. Он ведь тоже боится быть пойманным — насильников в тюрьме не любят, - говорит Михаил Молоканов.

КОНКРЕТНО

Кризисный план

Собеседники "КП-Ростов-на-Дону" единодушно советуют женщинам получше узнать виртуального поклонника, прежде чем встречаться с ним в реальной жизни. Назначать первые свидания в людных местах.

Сразу определить границы дозволенного - дать понять, что не готовы к близости. Не увлекаться флиртом: женщины и мужчины воспринимают его по-разному. Если для дамы это проявление симпатии, то для ее спутника — призыв к интиму.

Пить на первых порах вместе с кавалером тоже не стоит. А перед встречей наедине лучше предупредить кого-то о месте свидания. Хорошо бы договориться с подругой о кодовой фразе, которая будет означать, что вы в беде, и попросить ее периодически звонить.

Одним словом, лучше иметь кризисный план на случай, если милый виртуальный друг окажется садистом и насильником.

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